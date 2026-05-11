Lluvia provoca inundaciones al sur de la CDMX; activan alertas amarilla y roja

La lluvia registrada la tarde noche de este lunes provocó inundaciones en las alcaldías ubicadas al sur de la Ciudad de México, por lo que la movilidad en la zona se vio afectada.

Uno de los encharcamientos generados en la alcaldía Tlalpan es el que ocurrió en Periférico esquina Picacho Ajusco, Colonia Jardines en la Montaña.

Laboramos para atender un encharcamiento registrado en Periférico esq. Picacho Ajusco, Col. Jardines en la Montaña, @TlalpanAl. En el lugar quedó varado un vehículo. Se realiza corte a la circulación y se abaten los niveles de agua. pic.twitter.com/rRPY8Wh7EG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

Además, se registró una fuerte inundación, con corriente de agua en la carretera Picacho-Ajusco. También se registraron encharcamientos en el bajopuente de Insurgentes Sur.

En redes sociales, comenzaron a circular videos en los que se pudo observar cómo la corriente de agua arrastraba a los automóviles que intentaban cruzar por la zona.

🔴 Este lunes se registraron intensas lluvias al sur de #CDMX que generaron fuertes torrentes sobre la Picacho - Ajusco e inundaciones en bajopuentes. pic.twitter.com/Py8MqlGB9i — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 12, 2026

En la alcaldía Álvaro Obregón, se reportó el desbordamiento de la presa Becerra, en la colonia Jajalpa. El agua comenzó a llegar a las vialidades, lo que complicó la movilidad de las personas.

En la estación La Joya del Metrobús, ubicada en Insurgentes sur, registró un encharcamiento, que complicaba la circulación de autos y del transporte público.

Medio inundado Insurgentes, a la altura del Metrobús La Joya 💦 pic.twitter.com/wXp7bvOrvX — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) May 12, 2026

En la alcaldía Xochimilco también se registraron afectaciones a la circulación por la acumulación de agua en el asfalto.

“Servicios de emergencia se dirigen a laborar por encharcamiento sobre Comercio y Xochimilco, colonia Santa Cruz Xochitepec”, escribió el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) en la red social X.

Activan alertas amarilla y roja por fuertes lluvias

Además, las autoridades capitalinas activaron la alerta roja por la persistencia de fuertes lluvias en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Además, activaron la alerta amarilla para el resto de las demarcaciones de la capital del país.

Ambas alertas por lluvias se extendieron hasta la medianoche de este lunes 11 de mayo de 2026.

Recomendaciones por las fuertes lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX emitió una serie de recomendaciones por las intensas lluvias generadas este lunes:

Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.

Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Además, pidió a los ciudadanos mantenerse atentos y reportar cualquier caída de árbol o cualquier emergencia.

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JVR