Clara Brugada anuncia reconstrucción de skatepark en San Antonio Abad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció este lunes la reconstrucción del área de skatepark que se ubica debajo del Parque Elevado de Tlalpan, el cual conectará Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México, esto como parte de las remodelaciones que realiza la administración capitalina de cara a la Copa del Mundo.

“Aquí había un skatepark. Se demolió, pero antes se habló con los jóvenes y estuvieron de acuerdo que así fuera para construir otro skate mejor, más grande, y como los jóvenes lo pidieran”, explicó la mandataria capitalina en un mensaje en video.

CDMX contactó a empresa para desarrollo de skatepark

Acompañada por el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, ambos confirmaron que contactarán a la empresa California Skate Park, la cual fue responsable de diseñar de origen el espacio en cuestión, por lo que ésta será la encargada del nuevo diseño y desarrollo en la colonia Tránsito, a unos metros de Pino Suárez.

Adicionalmente, Basulto Luviano manifestó que las mesas de diálogo con la comunidad skater ya existían previamente, y fue durante este 11 de mayo que se revelaron los planes a las y los jóvenes que utilizan este espacio de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Les hicimos la propuesta que les queríamos mejorar el skate, que mejorara las condiciones después de toda la obra que se desarrolló. Instalamos las mesas de trabajo desde la semana pasada y hoy [lunes 11 de mayo] en la mañana, la Secretaría de Obras mostramos los primeros esbozos de lo que sería la pista de skatepark aquí, abajo de parque elevado”, afirmó el funcionario capitalino.

¡En esta ciudad la voz de las y los jóvenes se escucha y se convierte en acción!



En el @GobCDMX asumimos el compromiso de reconstruir un mejor Skate Park en San Antonio Abad, más digno para quienes lo viven todos los días. Creemos en la participación de las juventudes y en… pic.twitter.com/BKh0jZjfM2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 11, 2026

El pasado 9 de mayo, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) señaló que la demolición del skatepark era “necesaria” para la intervención de la calzada de Tlalpan y la construcción del Parque Elevado.

“La Sobse garantiza que el skatepark será reconstruido en el mismo punto. El nuevo proyecto ejecutivo contempla la reposición de las áreas de práctica, integrándolas de manera orgánica a la nueva infraestructura urbana para asegurar que el espacio permanezca para el uso de la ciudadanía", afirmó en una tarjeta informativa.

En referencia a la información difundida respecto al skatepark ubicado en el Barrio de San Antonio, sobre la Avenida San Antonio Abad, la #SOBSE informa lo siguiente: 📄👇 pic.twitter.com/d0IMV1H2sd — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) May 9, 2026

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cehr