Gastronomía yucateca supera expectativas en la Semana Yucatán en México

Con ventas por 1.5 millones de pesos durante sus primeros tres días, la gastronomía tradicional yucateca se consolida como uno de los principales atractivos de la Semana Yucatán en México, que se realiza en el Palacio de los Deportes.

El aroma de los platillos típicos, en especial de la cochinita pibil, ha sido uno de los principales imanes para las y los asistentes, mientras que restauranteras y restauranteros reportan un crecimiento positivo y prevén superar los resultados de la edición anterior.

Gilmer Estrada, del restaurante Zamná, destacó que el balance de los primeros días es muy positivo en comparación con octubre pasado, con un crecimiento estimado de entre 20 y 30% en ventas.

“Calculamos que vamos un 20 o 30% arriba en ventas. La cochinita sigue siendo lo más pedido, pero la sopa de lima se está vendiendo muy bien. Llevamos cerca de 500 kilos de cochinita vendidos; nuestra expectativa es romper el récord del año pasado”, afirmó.

“El año pasado vendimos dos toneladas en toda la Semana Yucatán en México; hoy ya estamos en 25% de esa meta y apenas empezamos. Considero que hay más afluencia por las fechas y que hubo mucha más promoción”, comentó desde el área de restaurantes, que registra alta afluencia desde la apertura a las 10:00 y hasta el cierre a las 21:00 horas.

Por su parte, Jorge Abraham Frías, de Casa Yucatán, coincidió en el repunte de 30% en afluencia de visitantes y ventas, al señalar que, de viernes a lunes, han vendido aproximadamente una tonelada de cochinita.

“Estamos muy agradecidos con el Gobierno del Estado; el éxito se lo atribuimos a la promoción y a las fechas que se eligieron”, señaló el empresario, quien recordó que el año pasado comercializaron dos toneladas de este platillo típico, meta que este año esperan superar.

Otro de los negocios familiares con tradición, el Restaurante Colonos, reporta también un panorama favorable. Lilián Correa, propietaria del establecimiento, señaló que la expectativa es superar la edición anterior de la Semana Yucatán en México.

“El año pasado vinimos con una tonelada y media de cochinita y esta vez la meta es mucho más alta. La cochinita siempre es la reina de todo aquí”, expresó.

Durante los primeros tres días, el sector gastronómico registró ventas por 1.5 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY) del Gobierno de Yucatán. La cifra representa 38% de la comercialización alcanzada durante todo el evento del año pasado.

El sector de bebidas también reporta un ritmo favorable de ventas y distribución, por lo que algunas y algunos expositores prevén agotar inventario antes de que concluya el evento, el próximo domingo 17.

Luis Vargas, representante de Kréme, crema con licor, señaló que el primer fin de semana superó en 50% los resultados del año pasado. “Hemos vendido cerca de 380 botellas. Las cajas se están quedando vacías”, aseguró.

En el área de bebidas artesanales, Cinthia Rivera, de Mi Vieja Raíz, cerveza de raíz, destacó la respuesta positiva del público capitalino. “Traje más mercancía que el año pasado y ya se vendió un 30%. Es padre que la gente que nos vio el año pasado nos ubique y nos busque nuevamente”, señaló, al agradecer al Gobierno de Yucatán por invitar a productoras y productores locales.

Finalmente, Francisco Piche, de Yumbab Xtabentún, calificó el primer fin de semana como atípico y con bastante movimiento, con una salida de mercancía de entre 15 y 20% de su inventario total, y mantiene la expectativa de que el cierre del evento registre el punto más alto de ventas.

La Semana Yucatán en México, organizada por el Gobierno del Estado, permanecerá en el Palacio de los Deportes hasta el próximo domingo 17 de mayo, con la participación de 270 expositores de 24 municipios.

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FGR