Alistan campaña “Ecatepec Pal Mundo” para vivir la fiesta mundialista

Ecatepec — Este municipio formará parte de la fiesta mundialista de nuestro país y el gobierno local alista la campaña “Ecatepec Pal Mundo”, que contempla múltiples actividades deportivas y culturales, como torneos de futbol y la instalación de un corredor con esculturas monumentales alusivas a la Copa Mundial 2026 y a la identidad municipal.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó dicha campaña, con la que “Ecatepec va a ser el corazón popular del Mundial más grande de la historia: miles de turistas nacionales y extranjeros, y un millón y medio de ecatepenses vibrando al mismo tiempo en una sola fiesta con esculturas monumentales, música en vivo, arte callejero, danza, poesía, teatro, grafiti, bandas locales y el puro orgullo de ser de aquí”.

También realizarán el “Pambol Fest Ecatepec 2026”, por lo que instalarán cinco pantallas gigantes para el partido inaugural de la Copa del Mundo, que se ubicarán en la explanada municipal, colonia La Presa, avenida Primero de Mayo (Puente de Fierro), Ciudad Cuauhtémoc y deportivo Estrella de Oriente, donde transmitirán los juegos donde participe la selección de México.

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Cisneros Coss aseguró que Ecatepec es un municipio “pambolero” y recordó los grandes llanos que existieron, muchos utilizados como canchas de futbol en las que jugaban miles de habitantes de la localidad.

Explicó: “‘Ecatepec Pal Mundo’ es una campaña que invita a vernos con otros ojos. Queremos que las familias vuelvan a sentirse orgullosas de vivir en Ecatepec”.

Mencionó que por Ecatepec pasarán miles de turistas nacionales y extranjeros, por la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que preparan el Paseo “Ecatepec Pal Mundo”, que contará con nueve esculturas mundialistas monumentales alusivas a la historia de Ecatepec, además de 25 piezas escultóricas de Ehécatl (Dios del Viento), hechas de fibra de vidrio y que serán pintadas por colectivos.

Cisneros Coss recordó que Ecatepec es tierra de campeones y enumeró a grandes deportistas que han brillado a nivel mundial, como el luchador Penta Zero Miedo, el boxeador César Morales y la futbolista Charlyn Corral, entre muchos otros.

Detalló que en el torno de futbol “Que ruede el balón por la paz” podrán participar personas de todas las edades, así como en las calles habrá eventos de música, arte y comunidad.

Detalló que la campaña está integrada a la agenda de seguridad y de atención a las causas del gobierno municipal, que se construye con espacios dignos y oportunidades para los jóvenes, por lo que trabajan en la recuperación de espacios públicos, directo con las juventudes, y fomentando el deporte.

“Y quiero agradecer, porque no lo hacemos solas. Aquí seguimos el ejemplo y el impulso de nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez”, destacó.

Benjamín González Pérez, promotor cultural, informó que habrá 25 piezas escultóricas de fibra de vidrio de “Ehécatl Pambolero” –que tiene el balón del juego de la pelota-, que serán intervenidas con color por diversos colectivos integrados por niños, estudiantes, vecinos y artistas del municipio y que van a ser instaladas en el jardín municipal.

“Esto es arte contemporáneo (…), es arte que se construye de manera colectiva. No solo es el artista que creó la pieza, sino son los cientos de miles de ecatepenses que van a participar en significar cada una, dándoles un significado particular”, dijo.

También realizarán un homenaje a la cartonería, por lo que instalarán nueve piezas monumentales, alguna de hasta ocho metros de altura, creadas por colectivos de Ecatepec y de todo el país, y que estarán en el Paseo que va a iniciar frente al Puente de Fierro, en vía Morelos.

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FGR