Padre de familia amenaza a alumnos de universidad en Morelia; acusa a estudiantes de agredir a su hijo

Padre encara a estudiantes en la UNLA, acusa bullying contra su hijo

Un padre de familia ingresó este martes a un aula del bachillerato de la Universidad Latina de América (UNLA), en Morelia, Michoacán, donde presuntamente lanzó amenazas contra estudiantes al reclamar una supuesta agresión contra su hijo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas durante la primera clase del turno matutino, de acuerdo con un comunicado emitido por la institución educativa.

El hombre acudió al plantel para manifestar su inconformidad por una presunta situación de bullying hacia su hijo, lo que generó momentos de tensión dentro del salón.

🔴Un hombre ingresó a un aula y amenazó a estudiantes de bachillerato de la Universidad Latina de América en Morelia.



Se trata del padre de un alumno, quien reclamó a los jóvenes por molestar a su hijo.



La Universidad rechazó que el sujeto estuviera armado. La Fiscalía de… pic.twitter.com/6F8j6DSPqI — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

La universidad informó que personal académico y administrativo intervino de manera inmediata para controlar la situación y resguardar a la comunidad estudiantil y docente.

El caso comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales luego de que circularan versiones sobre la supuesta portación de un arma; sin embargo, la UNLA señaló que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre ese señalamiento.

“Es importante precisar que, si bien en diversas versiones difundidas se ha mencionado la posible portación de un arma, la información que se tiene hasta el momento es que ningún alumno ni el profesor que se encontraba en el aula observaron que el padre de familia mostrara arma alguna”, indicó la institución en su posicionamiento.

La universidad también pidió evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya realiza diligencias y averiguaciones relacionadas con el caso directamente en el campus universitario.

La institución reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia, intimidación o conducta que altere la convivencia dentro de sus espacios educativos.

“La UNLA rechaza categóricamente cualquier forma de violencia, intimidación o conducta que altere la sana convivencia dentro de sus espacios educativos”, señaló el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado si existe alguna denuncia formal derivada de los hechos.

El incidente generó preocupación entre integrantes de la comunidad estudiantil debido a la tensión registrada dentro del plantel y a la rápida difusión de videos y testimonios en redes sociales.

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MSL