¿Dónde está ubicado el túnel huachicolero en Pachuca?

Este martes se informó que el Gabinete de Seguridad de Hidalgo efectuó la detención de ocho personas por presuntamente estar relacionadas con un túnel huachicolero en Pachuca.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades del estado de Hidalgo, seis hombres realizaban la excavación de un túnel clandestino de al menos ocho metros de profundidad.

Dicho oleoducto clandestino tenía la finalidad de extraer gasolina de manera ilegal; mientras tanto, también en otra ubicación se efectuó la detención de dos hombres que transportaban miles de litros de gasolina.

Gabinete de Seguridad de Hidalgo ı Foto: Redes Sociales

Ubicación del túnel de huachicol en Hidalgo

El túnel excavado para extraer huachicol fue ubicado por elementos de seguridad en la colonia La Loma de Pachuca, Hidalgo, mientras que ocho vehículos en los que se transportaban aproximadamente 4 mil 710 litros de gasolina presuntamente ilegal fueron decomisados en Epazoyucan.

Esta información fue brindada durante la reunión semanal del Gabinete de Seguridad de Hidalgo, en la que se precisaron otras acciones que se tomaron en contra de delitos cometidos en dicha entidad.

Además del túnel de Huachicol, también se informó que dos hombres que portaban 27 kilos de sustancias ilícitas fueron capturados en Tyla de Allende, en donde también se aseguró un vehículo.

También se efectuó la detención de dos hombres por presunto robo a comercio en Atitalaquia, a quienes también se les incautó un arma corta, una motocicleta que contaba con reporte de robo, mercancía y dinero.

En cuanto a las lluvias, se atendieron las afectaciones que se originaron en 15 municipios, entre las que se encuentran árboles caídos, encharcamientos, y derrumbres.

En otro sentido, se sofocaron siete incendios, y se registró la localización de 18 personas que se encontraban en calidad de desaparecidas, entre las que se encontraban once menores de edad.

Acciones coordinadas, operativos permanentes y atención inmediata continúan desarrollándose en todo el estado para fortalecer la seguridad y la respuesta ante emergencias. 🚔#PrimeroElPueblo #SSPH pic.twitter.com/ljHNq2gevD — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) May 12, 2026

Hace unas horas se informó que por la mañana se dio cumplimiento a tres órdenes de aprehensión en contra del director de Seguridad Pública municipal, el subdirector de Seguridad Pública municipal, y un expolicía municial de Tezontepec de Aldama.

Asimismo, se precisó que las detenciones fueron derivadas de denuncias presentadas y trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), y la Produraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Apuntaron que se realizó la integración de una carpeta de investigación “donde se acredita la presunta responsabilidad con los vínculos con la delincuencia de la región”, y que se realizaron tres técnicas de cateo para obtener dichos indicios de responsabilidad.

Tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ı Foto: X: @SSP_Hidalgo

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