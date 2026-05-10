Azucena Cisneros rescata Las Américas con nuevo Sendero Seguro

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza la inauguración del Sendero Seguro en el fraccionamiento Las Américas.

Dos kilómetros más de Sendero Seguro fueron inaugurados por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en avenida Libertadores de América, en el fraccionamiento Las Américas, vialidad que durante casi dos décadas estuvo a oscuras.

En febrero pasado Cisneros Coss entregó a la población el Sendero Seguro de avenida Ignacio López Rayón, de 1.2 kilómetros lineales, por lo que hasta el momento suman 3.2 kilómetros de vialidades iluminadas en este fraccionamiento.

Con la instalación de 342 lámparas LED, el gobierno de Ecatepec devuelve la seguridad nocturna a la avenida Libertadores de América. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Uno sale ya con toda la tranquilidad de poder caminar, ya sea muy temprano o muy noche por cualquier circunstancia que uno tenga que salir. Con tranquilidad, porque la luz sí nos da seguridad (…). Podíamos decir que no se había visto el cambio como ahora”, afirmó Isabel Rodríguez Saldaña, habitante de Las Américas.

Cisneros Coss pidió a empresarios de los grandes centros comerciales de Las Américas colaborar con el gobierno municipal para la transformación de esta comunidad. La munícipe accionó un interruptor y en un tris se iluminó la avenida, lo que ningún otro gobierno hizo por el fraccionamiento en casi dos décadas.

“Las Américas ha cambiado y lo que queremos es que vuelva a ser lo que un día ustedes compraron como el patrimonio de sus hijos, como el lugar donde querían vivir porque querían una vida mejor. Esa es una responsabilidad compartida con los transportistas, con los vecinos, con los comerciantes y con todos nosotros que somos los funcionarios”, expresó.

Agregó: “Y seguir exhortando a los empresarios, por aquí caminan todos sus empleados y no podemos asumir que no es su responsabilidad. Es una responsabilidad compartida, porque reitero aquí han hecho su patrimonio y aquí necesitamos levantar todos los sectores”.

Con la instalación de 342 lámparas LED, el gobierno de Ecatepec devuelve la seguridad nocturna a la avenida Libertadores de América. ı Foto: Gobierno Ecatepec

El Sendero Seguro de avenida Libertadores de América corre de calle Mariano Matamoros a avenida Insurgentes, comunidad que por años vivió en oscuridad y ahora cuenta con iluminación digna gracias a la inversión histórica en infraestructura básica del gobierno municipal.

Rodríguez Saldaña reconoció que “no hubo mantenimiento, un cableado de luz que por mucho tiempo fue subterráneo y se lo robaron. Y todo eso nos dejó a nosotros abandonados. Fomentaba esa parte de la delincuencia, esa mala imagen del fraccionamiento y fue demeritando lo que es el lugar”.

La infraestructura de alumbrado público en Las Américas cuenta ahora con cableado elevado para prevenir el robo y vandalismo. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss dijo que tiene una deuda pendiente con los habitantes de Las Américas y poco a poco la cumple, por lo que adelantó que continuará con la iluminación de esta comunidad y el próximo año trabajarán en los camellones, que están descuidados y en mal estado.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, informó que el Sendero Seguro tiene dos kilómetros lineales, se instalaron 342 lámparas, 145 postes y cinco kilómetros de cable elevado, toda vez que anteriormente se robaron el cable subterráneo y Las Américas estuvo casi dos décadas a oscuras.

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