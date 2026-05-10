Argentino corre a vendedor mexicano en Tulum y causa indignación en redes | VIDEO

Un video viral en redes sociales ha desatado diversas opiniones entre los internautas, pues en este se puede apreciar que un hombre argentino corre a un vendedor mexicano en Tulum, Quintana Roo.

En días recientes un video alcanzó gran viralidad en redes sociales, pues un hombre argentino que se encontraba paseando a su perro comenzó a registrar este hecho que publicó en sus redes sociales.

En el video se puede ver que un vendedor a bordo de una motocicleta que impulsa un carro; con el que aparentemente vende bebidas y botanas, se está aproximando al lugar en donde se encuentra la persona que está grabando.

El hombre con un notable acento argentino le dice al vendedor “No podés pasar tu moto por acá, lo sabés muy bien. Retrocedé y salí por donde venís”, a lo que el vendedor mexicano contesta “sí, está bien.”

Video argentino corriendo a comerciante en Tulum ı Foto: Captura de pantalla

Luego el comerciante mexicano pide al argentino en un tono neutral que le dé permiso para poder dar vuelta en U y retirarse de la zona, a lo que la persona que se encuentra grabando responde negativamente.

“Tú sabés que por acá en donde vivo (inaudible) … Te voy a subir a las redes”, dice el hombre argentino haciendo énfasis en el número de placas del comerciante que se está retirando del lugar.

Luego de llamar “pendejo” al vendedor, el argentino le dice que él no vive ahí y que se vaya a su barrio, “Andá a tu colonia, acá no vengas. A tu colonia” insiste el extranjero antes de terminar de grabar.

🇲🇽⚠️ Un hombre argentino desató polémica en Tulum tras correr a un vendedor mexicano de pozol que circulaba en motocicleta dentro de una zona restringida



El video se volvió viral y en redes sociales usuarios acusaron al extranjero de actitudes clasistas y racistas.#Tulum… pic.twitter.com/5LeIm64Rt7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 10, 2026

Opiniones sobre el argentino que corre a comerciante en Tulum

Luego de recibir fuertes críticas y comentarios negativos por publicar el video, se presume el hombre de origen argenito borró no solamente la filmación, sino que decidió eliminar sus redes sociales.

Los comentarios de los internautas resaltan la indignación por escuchar a alguien de origen extranjero “pretenda imponer sus reglas en terriotorio mexicano”, por lo que incluso comenzaron a preguntar quién fue el que grabó el video.

Rápidamente publicaron el perfil de instagram de un usuario que es un autodenominado “científico viviendo en la selva”, en la que comparte “lo que pienso, lo que aprendo y lo que Tulum me enseña.”

Los usuarios están comenzando a llenar la sección comentarios en las publicaciones de dicha cuenta con mensajes en los que le dicen que se regrese a su país de origen, y resaltan que los comentarios que hizo hacia el comerciante mexicano son xenofóbicos y clasistas.

También resaltan los comentarios en los que le señalan que no es bienvenido en México; que se vaya de Tulum; lo llaman “ridículo”; e incluso señalan que “México y los mexicanos se respetan.”

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