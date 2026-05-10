Detienen a Martha Elba Dávila, magistrada del PJ de Aguascalientes, por altercado en Feria de San Marcos | VIDEO

Martha Elba Dávila, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, fue detenida la noche del sábado después de que ella, junto con su esposo, presuntamente protagonizaran un altercado en la Feria de San Marcos, en la capital del estado.

En redes sociales se difundió un video que atestigua el momento de la detención de quien, según reportes, es la magistrada del Poder Judicial de Aguascalientes.

Se aprecia cómo un vasto grupo de policías se esfuerzan por subir a la mujer a la patrulla. Incluso, se alcanzan a apreciar gritos, pero no se distinguen completamente por la música de fondo.

Según los reportes, Dávila Pérez se encontraba cenando en un establecimiento de comida, en el perímetro de la Feria de San Marcos, acompañada de su esposo. Ahí, por una diferencia con la cuenta, se habría iniciado un altercado con los encargados del lugar.

La magistrada habría pedido ayuda de su esposo, Jorge García, funcionario de la coordinación del gabinete del PAN en Aguascalientes. No obstante, esto solo agravó la situación, pues el altercado se hizo más grande al punto de requerir la intervención de la policía.

Estaba cenando tacos y en estado inconveniente, según reportes

Según cuentan quienes difundieron el video, Martha Elba Dávila gritaba amenazas a los encargados del lugar y a los policías, amagando con tomar acciones aprovechando su cargo público.

Martha Elba Dávila Pérez, Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, terminó detenida en la Feria Nacional de San Marcos por presuntamente negarse a pagar la cuenta de un establecimiento. Testigos aseguran que estaba en estado inconveniente y amenazando con que “era… pic.twitter.com/gwKGspQDDj — Dany Santoyo (@danysantoyo_) May 10, 2026

Incluso, otras fuentes aseguran que la magistrada estaba en estado etílico inconveniente.

Hasta Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, replicó el video en sus redes sociales, y aseguró que este es un acto de hipocresía de los opositores panistas, quienes, por un lado, critican la elección judicial y, por el otro, se aprovechan de sus cargos de poder.

“Así son los paniaguados de hipócritas. @AccionNacional crítica la elección del poder judicial, pero vean lo que decidió para Aguascalientes”, escribió Fernández Noroña en redes sociales.

Comentario de Gerardo Fernández Noroña sobre el episodio. ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que, al cierre de esta nota, se desconoce una declaración al respecto de Martha Elba Dávila Pérez. Las autoridades de Aguascalientes tampoco han emitido alguna comunicación sobre este episodio.

El Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano encargado de supervisar el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial, tanto en sus respectivos estados como a nivel federal. Sus integrantes fueron electos por primera vez en la elección judicial del año pasado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am