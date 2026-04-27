Feria de San Marcos, punta de lanza para el turismo en Aguascalientes

Con una historia de casi dos siglos, la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) en Aguascalientes volverá a superar las expectativas. De acuerdo con autoridades, en la edición 2026 se espera que lleguen alrededor de nueve millones de visitantes quienes se espera dejen una derrama económica de 10 mil millones de pesos; es decir, este evento no sólo es una festividad, también es un pulmón financiero; no obstante, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo, ha buscado que también se convierta en una punta de lanza para la atracción de visitantes que disfruten sus Pueblos Mágicos y ferias gastronómicas.

“La Feria de San Marcos como destino turístico es buenísima, pero se ha trabajado muy fuerte, por las condiciones de Aguascalientes, que podemos tener otros atractivos turísticos… Tenemos cuatro Pueblos Mágicos, se está trabajando muy fuerte en ellos para que sean un atractivo agradable para los visitantes. Además, tenemos alrededor de 16 viñedos que están preparados para recibir turismo con experiencias gastronómicas del vino y maridaje”, indicó Mauricio González López, secretario de Turismo de la entidad, en entrevista con La Razón.

El Dato: Un casino fue lo que ayudó a consolidar la Feria Nacional de San Marcos, ya que, durante muchos años fue el único establecimiento legal en todo el país.

La Feria de San Marcos dio inicio el 18 de abril pasado y durante 23 días ofrecerá cientos de actividades interesantes para los visitantes; ejemplo de ello es que para esta edición se contó con una inversión de 300 millones de pesos.

La cartelera internacional incluyó a artistas como David Guetta o Andrea Bocelli, también asistirán personalidades nacionales como Lucero, Emmanuel y Mijares.

“Tenemos una gran diversidad, pero sobre todo, pensando en todos los gustos, que no sea sólo una feria para jóvenes, sino para adultos, niños, que haya para todos esta gran diversidad en los conciertos”, apuntó.

300 millones de pesos es el presupuesto que se otorga a la Feria de San Marcos

Asimismo, destacó que en los cuatro fines de semana que dura la festividad se tienen agendados más de tres mil eventos y el 90 por ciento del ellos son gratuitos, “es una feria sumamente cultural y accesible para todos los bolsillos”.

Para el funcionario, una de las razones por las que la entidad ha resultado atractiva para el turismo es porque es segura, lo que permite que sea “muy visitada, transitable y agradable”, e incluso “además del turismo de ocio y diversión, nos enfocamos en el turismo de negocios y el deportivo”.

En los dos últimos años, la entidad ha apostado por poner al centro de la agenda a la industria vitivinícola, prueba de ello es que Aguascalientes ocupa el cuarto lugar de producción de uva a nivel nacional, por lo que ha reactivado la Feria de la Uva con la intención de captar la atención de todas las personas, pero también centrarse en los 30 millones de habitantes en un radio de 300 kilómetros a la redonda.

198 años cumple la Feria Nacional de San Marcos este 2026

“Ya era muy pertinente contar con la Feria de la Uva, que además de traer artistas nacionales, atrae a muchas personas, a quienes se les muestran nuestras artesanías como el deshilado. Es una feria para presumir y proyectar todo lo que se hace con las manos de Aguascalientes”, indicó.

González López destacó que, actualmente, la entidad cuenta con seis mil cuartos de hotel, pero cuando se realizan las ferias también se agregan las habitaciones de plataformas digitales como Airbnb, e incluso, en algunos fines de semana se ha llegado a tener una ocupación hotelera del 100 por ciento.

Resaltó que el festival que ha tomado relevancia es el de Calaveras, donde se muestra la cultura de México y su relación con la Catrina, emblemático personaje que fue creado por José Guadalupe Posada, oriundo de la entidad. “Tenemos toda una cultura alrededor de la muerte y de la Catrina; el Festival Cultural de Calaveras el año pasado se reinventó y evolucionó, lo hicimos sumamente tradicional con tapetes gigantes en el suelo, la serigrafía de colores, con los grandes altares, fue un gran éxito, noviembre fue un gran mes para la ocupación hotelera”.

Con la mirada puesta en el Mundial de Futbol, el secretario señaló que el estado no busca competir con las sedes oficiales, sino capitalizar el flujo de viajeros y que se incentive el consumo en establecimientos locales que beneficien a las micro, pequeñas y medianas empresas. La meta es que el dinamismo generado por ese deporte se encadene directamente con la temporada de vendimias, creando un calendario ininterrumpido de actividad económica.

“Trabajamos junto con los restaurantes, bares y los merenderos. Es muy pertinente tener fan fest en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, porque son las sedes del Mundial, pero creo que la gran obligación de nosotros es atraer gente y que consuman en los locales establecidos. Entonces, estamos trabajando fuerte para hacer un festival alrededor del futbol”, puntualizó.