Presentan Semana Yucatán 2025

El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó la Semana Yucatán 2025, un evento que se realizará del 3 al 12 de octubre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y que contará con exposiciones y degustación de comida típica del estado, así como de ensambles de música, cultura y baile.

Durante la presentación el gobernador dijo que rescatar la Semana de Yucatán en la Ciudad de México es de “primera importancia”, por ello el evento será un escaparate donde más de 170 expositores van a compartir lo mejor del estado.

Añadió que durante el evento se reunieran comerciantes, empresarios, artistas músicos y cocineras quienes mostrarán a la Ciudad de México la “grandeza viva de Yucatán”.

Mostrarán a la Ciudad de México la "grandeza viva de Yucatán". ı Foto: Especial

“La riqueza de Yucatán está en nuestra gente y queremos que esa riqueza se comparta con todos aquí en la capital del país, la gastronomía es esencial de nuestra identidad y aquí estará presente”, dijo el gobernador.

Agregó que además de la comida también habrá presentaciones de música, baile y la tradicional Vaquería Yucateca en un escenario emblemático que es el Monumento a la Revolución.

Habrá también teatro regional que retrata con humor y picardía la esencia del pueblo de Yucatán y se rendirá un homenaje al maestro Armando Manzanero, quien “sigue siendo la voz de Yucatán”.

También dijo que este evento no solamente será cultural ya que será un espacio de crecimiento económico donde empresarios locales tendrán reuniones con hombres de negocios para establecer lazos comerciales.

Se realizará del 3 al 12 de octubre en el Palacio de los Deportes ı Foto: Especial

