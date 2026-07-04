Choque entre combi y camión en Nezahualcóyotl, Edomex, deja al menos 10 heridos | VIDEO

Un choque entre una combi de transporte público y un camión dejó al menos 10 personas lesionadas la mañana de este sábado 4 de julio en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.

El accidente ocurrió sobre la avenida Chimalhuacán, a la altura del puente de Calle 7, donde paramédicos atendieron a los pasajeros que resultaron heridos tras el fuerte impacto entre ambas unidades. Algunas de las víctimas recibieron atención en el lugar, mientras que otras fueron valoradas para determinar si requerían traslado a un hospital.

Elementos de seguridad también acudieron a la zona para resguardar el área y facilitar las labores de auxilio, además de coordinar el retiro de los vehículos involucrados, lo que ocasionó complicaciones para los automovilistas que circulaban por ese punto del municipio.

🚫❌ Actualización: Combi de ruta 101 pierde los frenos y choca💥, dejando solo heridos



Afortunadamente no se reportan fallecidas, solo heridos.



📍 Frente a la estación del Metrobús de Calle 6, abajo del puente que va a la Avenida Chimalhuacán.#Chimalhuacán #EdoMex pic.twitter.com/EL8CJsEC5m — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 4, 2026

¿Qué se sabe del choque entre la combi y el camión en Nezahualcóyotl?

De acuerdo con los primeros reportes, la combi de transporte público presuntamente habría presentado una falla en el sistema de frenos antes de impactarse contra el camión. Sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Serán los peritajes correspondientes los que determinen la causa exacta del accidente y permitan establecer si existió una falla mecánica, exceso de velocidad o cualquier otro factor que contribuyera al choque.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado personas fallecidas como consecuencia del accidente y tampoco se ha dado a conocer la identidad de los lesionados ni el estado de salud de cada uno de ellos.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito durante las maniobras para liberar la vialidad.

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MSL