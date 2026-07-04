‘Soy inocente’: Fernando Flores afirma que seguirá como alcalde de Metepec tras audiencia

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, aseguró que es inocente y descartó solicitar licencia al cargo tras comparecer ante un juez por el proceso penal que enfrenta por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.
De acuerdo con declaraciones a medios de comunicación al salir de los juzgados de Almoloya de Juárez, el edil afirmó: “No pido licencia, sigo siendo alcalde de Metepec, soy inocente”, al reiterar que permanecerá al frente del Ayuntamiento mientras continúa el proceso judicial.
La audiencia se prolongó por más de ocho horas y concluyó sin que el juez resolviera de inmediato su situación jurídica. En su lugar, la decisión sobre una posible vinculación a proceso fue diferida para el próximo 8 de julio, fecha en la que se determinará si existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra.
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Mientras tanto, Fernando Flores enfrentará el proceso en libertad y deberá cumplir con diversas medidas cautelares impuestas por el órgano jurisdiccional.
Entre ellas se encuentran presentarse a firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes, abstenerse de ingresar al Club Deportivo La Asunción y evitar cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas o los testigos relacionados con la investigación.
La carpeta de investigación deriva de un incidente ocurrido el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, en Metepec.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el alcalde habría ingresado al lugar acompañado de su equipo de seguridad durante un conflicto entre particulares, situación por la que fue señalado por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
Al concluir la audiencia, el presidente municipal insistió en que no ha cometido ningún delito y reiteró que continuará desempeñando sus funciones como alcalde mientras avanza el proceso. Será el próximo 8 de julio cuando el juez determine si Fernando Flores es vinculado o no a proceso, una resolución que marcará el siguiente paso en el caso que se sigue en su contra.
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MSL