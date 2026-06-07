Reviven VIDEO donde ‘Apio’ Quijano exhibe mansión de alcalde de Metepec

Usuarios en redes sociales revivieron el video donde el músico Héctor André “Apio” Quijano recorrió la casa de Fernando Flores, presidente municipal de Metepec, donde no solo mostró sus lujos y amplias habitaciones, sino que, supuestamente, no reside en dicho municipio, sino en Lerma.

En redes sociales, se difundió un video en donde “Apio” dice a su audiencia que está de visita en casa de una de sus “mejores amigas”, en supuesta referencia a Iraí Albarrán, esposa de Fernando Flores.

Fernando Flores, presidente municipal de Metepec, Estado de México. ı Foto: FB Fernando Flores

A lo largo del video, el intérprete recorre las múltiples salas que conforman la casa, la cual, según la grabación, está equipada con una extensa biblioteca, una sala de juegos, un cine, un gimnasio y otros espacios recreativos.

Incluso, “Apio” asegura que en una de estas salas se celebran las “borracheras”.

La persona que editó el video agregó fotografías o clips de video de Fernando Flores en cada una de las salas que expone el músico, lo que confirma que la residencia es del presidente municipal de Metepec.

Fernando Flores, presidente municipal de Metepec, Estado de México. ı Foto: FB Fernando Flores

Además, según quien editó el video, el mismo contaba con una marca de ubicación que dice “Lerma”, lo cual indicaría que Flores Fernández y su esposa viven en ese municipio, y no en Metepec.

De ser verdad, representaría una omisión a la ley, pues el presidente de un municipio debe haber residido en él al menos un año antes de la elección, si es mexiquense, o tres años antes si proviene de otra entidad federativa.

🚨Ahora se confirma que el alcalde panista, Fernando Flores, no vive en Metepec.



Apio Quijano, integrante de Kabah, mostró en un video la propiedad donde residen el alcalde y su esposa, Iraí Albarrán -a quien pretende imponer como su sucesora-, ubicada en el municipio de Lerma y… pic.twitter.com/ac2LrdW1Qx — Desarrollo Integral del Nepotismo y la corrupcion. (@DifCorrupcion) June 6, 2026

Mientras que, una vez electo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México obliga al alcalde a mantener su residencia y vivir en dicho municipio durante los tres años que dura su gestión.

Alcalde de Metepec, en controversia por video de escoltas armados

La difusión del video donde “Apio” Quijano recorre la casa de Fernando Flores ocurre en medio de una controversia ocasionada porque, según un video, este último ingresó a un club deportivo acompañado de escoltas armados.

“Desde el corazón les ofrezco una sentida disculpa…”dice Fernando Flores Fernández, alcalde panista de #Metepec, tras irrumpir de manera violenta y con sus escoltas fuertemente armados en el Club Deportivo La Asunción.



El edil reconoció que su actuación pudo ser percibida como… pic.twitter.com/rUrRBEU8Ji — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 6, 2026

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre esta situación, y aseguró que, si bien desconoce si el ingreso al club con escoltas armados representa una falta legal, sí condena la “soberbia” con la que, dijo, se comportó el servidor público.

Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a investigar el caso.

Mientras que Flores Fernández aseguró que en ningún momento actuó con prepotencia o con intención de agredir a alguien, sino que buscaba defender a su familia ante un altercado que, dijo, “no sabía si era un asalto u otra situación”, como expresó en entrevista con el diario Cuestión de Polémica.

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