Dictan prisión preventiva contra Dana Yanina ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapata

Una jueza de control dictó prisión preventiva contra Dana Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que murió el pasado 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Después de una larga audiencia, que se extendió por más de 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, la jueza de control emitió la resolución por la cual la imputada permanecerá en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, mientras continúa el proceso penal.

#Atención🚨🚔Fue detenida Danna Yanina "N.", de 18 años, quien se desempeñaba como auxiliar en la Academia Militarizada Marina #Doenitz, por su presunta participación en el caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano… pic.twitter.com/qoYGQ9NAMS — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) July 23, 2026

La continuación de la audiencia fue programada para este sábado 25 de julio a las 9:30 horas, cuando la autoridad judicial determinará si la joven es vinculada a proceso.

Dana Yanina “N”, primera detenida por el caso

Dana Yanina “N” es la primera persona detenida dentro de la investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que indaga la muerte de la menor bajo el protocolo de feminicidio.

Investigan muerte de Dafne en academia militarizada de Ciudad Madero ı Foto: Especial.

De acuerdo con las investigaciones, la joven, ahora detenida, era exalumna de la Academia Militarizada Doenitz y colaboraba como auxiliar durante el campamento de verano, donde desempeñaba funciones relacionadas con el área femenil.

También habría mantenido comunicación con la madre de Dafne durante la estancia de la adolescente en las instalaciones.

🚨 La Fiscalía de #Tamaulipas detuvo a Danna Yanina "N", primera persona señalada por el caso de Dafne, la adolescente que murió durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Es investigada por el presunto delito de feminicidio. pic.twitter.com/R41LJS3xmf — El Horizonte Tamaulipas (@EHTamaulipas) July 23, 2026

Según la defensa, la imputada acudió voluntariamente a rendir su declaración ministerial y fue durante esa comparecencia cuando le fue cumplimentada la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

El abogado Omar Pérez Hernández informó que solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar más pruebas a favor de su representada.

Academia Militarizada Marina Doenitz ı Foto: Redes sociales

Además, dio a conocer que un juez ordenó iniciar una carpeta de investigación por la denuncia presentada por la presunta privación ilegal de la libertad de Dana Yanina “N”, quien sostiene que también fue víctima de diversos hechos ocurridos tras la muerte de Dafne.

Al finalizar la audiencia, tanto la defensa como el padre de la joven insistieron en su inocencia y afirmaron que buscarán demostrar durante el proceso que no tuvo responsabilidad en los hechos.

Mientras tanto, familiares de Dafne y diversos sectores de la sociedad continúan exigiendo el esclarecimiento del caso y que se castigue a todos los responsables.

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