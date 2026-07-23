Asfixia por sumersión, la causa de muerte de Dafne, revela Fiscalía de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la detención de una persona vinculada a la investigación por el feminicidio de la adolescente Dafne “N”. Este avance ocurre en medio de la indignación social que ha generado el caso, ocurrido en una academia militarizada de Ciudad Madero. Las autoridades aseguran que la investigación se mantiene con estricto apego a derecho.

El fiscal general, Jesús Eduardo Govea, reiteró que desde el inicio, el caso se tipificó como feminicidio, desmintiendo rumores sobre una posible reclasificación. La prioridad es garantizar certeza y justicia para la víctima, aplicando los protocolos correspondientes para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Los peritajes científicos han sido cruciales, determinando que la causa de muerte de Dafne fue asfixia por sumersión. Esta conclusión, derivada de estudios forenses y criminalísticos, contrasta con algunas versiones iniciales, lo que ha llevado a la Fiscalía a identificar inconsistencias significativas en los testimonios recabados.

“Hay versiones que algunas de las personas entrevistadas simplemente no tienen concordancia con la causa de la muerte establecida científicamente”, señaló el fiscal Govea Orozco. Esta declaración subraya la importancia de la evidencia forense para desentrañar la verdad detrás del trágico suceso.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso del fallecimiento de una menor en el municipio de Ciudad Madero pic.twitter.com/zp4tKNRmAk — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 21, 2026

Respecto a la detención, el fiscal aclaró que no fue una entrega voluntaria. La persona ya había sido entrevistada previamente y fue aprehendida cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia propia, un detalle que corrige información difundida inicialmente.

La investigación, iniciada el 17 de julio, ha implicado diversos actos ministeriales, entrevistas a menores de edad presentes en el campamento y análisis periciales exhaustivos. Este cúmulo de información ha permitido a las autoridades construir líneas sólidas para el esclarecimiento total del caso.

El titular de la Fiscalía aseguró que, por el sigilo del proceso, no puede revelar detalles específicos sobre el grado de participación de la persona detenida. Sin embargo, reafirmó el compromiso de la institución para continuar con todas las diligencias necesarias hasta que se finquen las responsabilidades correspondientes y se haga justicia.

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JVR