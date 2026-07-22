Sheinbaum: Campamento donde murió Dafne no pertenece a la Defensa; gobierno estatal debe determinar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el centro militarizado en el que murió la joven Dafne Zapata no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que su administración está a cargo del gobierno estatal.

La mandataria federal señaló que estos establecimientos no son administrados por el gobierno, sino que únicamente ofrecen formación militar.

“No dependen de la Secretaría de la Defensa, no sé si, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, dijo.

La joven perdió la vida el 16 de julio dentro de un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en el municipio de Ciudad Madero. Desde entonces, la familia expresó sospechas sobre que la muerte no fue producto de un accidente, sino derivada de presuntas agresiones.

🔴 SHEINBAUM ACLARA CASO DE LA ACADEMIA DOENITZ



La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde falleció Dafne Zapata, no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional.



Indicó que se trata de un plantel estatal con formación de base… pic.twitter.com/2abb6j9fy3 — Hora Cero Web (@horaceroweb) July 22, 2026

Luego de que se dieran a conocer los hechos, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAMM) informó que inició una investigación para deslindar responsabilidades tras el fallecimiento de la menor.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la adolescente, originaria del municipio de El Mante, ingresó el pasado lunes 13 de julio a un campamento de verano organizado por la academia militarizada Marina Doenitz, con sede en Ciudad Madero.

Tras los hechos, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que las circunstancias en que ocurrieron los hechos se investigan de manera exhaustiva y aseguró que no habrá impunidad en el caso.

La indagatoria, dijo, busca determinar las causas precisas del deceso de la menor y establecer si existió omisión o responsabilidad penal por parte de los instructores o del personal directivo del plantel educativo.

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LMCT