Suman 22 servidores públicos del Edomex sentenciados tras Operación Enjambre, reporta García Harfuch

Derivado de la Operación Enjambre puesta en marcha por el Gobierno de México, 22 servidores públicos en el Estado de México ya fueron sentenciados por su participación en prácticas delincuenciales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó durante la conferencia presidencial, que este miércoles se realizó en Toluca, que con esta estrategia se ha detenido a 60 personas que ya derivaron en 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos.

Ahondó en que entre los sancionados por la justicia se encontraron presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios a los que se encontró vínculos con organizaciones delincuenciales.

“Entre las acciones más relevantes realizadas en coordinación con las autoridades del Estado de México, destaca la Operación Enjambre, una investigación sin precedentes para detener a servidores y exservidores públicos que brindaban protección o colaboraban con grupos delictivos… También se han desarrollado operaciones relevantes como Liberación para combatir esquemas de extorsión que afectan a comerciantes y productores. Otras operaciones como Atarraya, Bastión y Restitución, mediante las cuales se han intervenido inmuebles utilizados para actividades ilícitas, recuperado propiedades y debilitado las capacidades operativas de grupos criminales”, destacó.

En lo que va del sexenio, tres mil 367 personas ya fueron detenidas por su participación delincuencial; además, se han asegurado mil 319 toneladas de drogas y 819 armas de fuego.

García Harfuch destacó los resultados del Plan Oriente y las acciones para que desde el Gabinete de Seguridad se atienda a 15 municipios prioritarios: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Coacalco.

“Pusimos en marcha el Plan Unificado Oriente, una estrategia que fortaleció la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno en los municipios con mayor incidencia delictiva. Este modelo ha permitido compartir inteligencia, planear operaciones conjuntas y responder con mayor rapidez a los hechos delictivos, contribuyendo a la reducción de la violencia en esta región del Estado”, dijo.

Subrayó que el plan para esta zona no implica que se desatiendan otras regiones y muestra de ello son los operativos que han llevado a detenciones en otros puntos.

También reconoció la coordinación con las autoridades mexiquenses para combatir el robo al transporte de carga, el robo de vehículos y autopartes, narcomenudeo, robo de hidrocarburo y otros delitos que afectan directamente al patrimonio de las familias.

Sheinbaum pide a Delfina Gómez atender extorsión y sistema penitenciario

Entre las principales tareas que la gobernadora Delfina Gómez tiene por efectuar hacia adelante está el combate a la extorsión y también la atención al sistema penitenciario a cargo de su administración, según encargó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal, en su visita al Estado de México este miércoles, la Gobernadora afirmó que se cumplirán las encomiendas para fortalecer las acciones contra aquellas circunstancias que atañen la seguridad y bienestar de la población.

“En esta mesa que tuvimos el día de hoy, también la presidenta nos deja tareas y con mucho gusto lo vamos a realizar. Aquí nos deja la tarea de fortalecer estrategias precisamente para abatir la extorsión. Nos deja tareas de analizar lo de la situación de centros penitenciarios, que es una preocupación que ella siempre nos ha manifestado y que nos ha dado opciones de mejora, así como la infraestructura. Y junto con ello también otras acciones de índole social, que es precisamente lo que afecta e incide en nuestros ciudadanos”, declaró.

Delfina Gómez al hacer uso de la palabra en la Mañanera de Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Agradeció el trabajo que la mandataria federal ha destinado a la entidad en múltiples proyectos para mejorar la vida de la población.

Subrayó que el objetivo prioritario en su administración es alinear su proyecto de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, para priorizar a quienes más lo necesitan y se garantice un entorno de paz y justicia social.

Entre las acciones destacadas mencionó las labores de seguridad conjuntas entre los tres niveles de gobierno, motivo por el cual extendió un agradecimiento a las Fuerzas Armadas, principalmente por lo realizado al oriente de la entidad, que ha llevado a que la inseguridad se reduzca en 53 por ciento.

“Hemos logrado buenos avances. Asimismo también para reforzar la seguridad y el bienestar en 15 municipios de la zona oriente, se estableció la estrategia de mando unificado, el cual ha logrado una disminución de cerca de 53 por ciento precisamente de mejora”, dijo.

Asimismo, destacó la atención a la zona oriente de la entidad, que benefició a diez municipios con 121 obras que recibieron una inversión inicial superior a los 175 mmdp para construir puentes, bacheo, mejoras a la movilidad, colectores de agua, infraestructura hospitalaria y otras acciones.

La Gobernadora reconoció que aún hay pendientes por resolver, pero se dijo confiada en que con la colaboración interinstitucional y gubernamental se encontrarán las soluciones.

“Me quedo corta, porque tenemos muchos beneficios aquí en lo que es el Estado de México y lo agradezco. Por ello, querida Presidenta, no me queda más que decirle muchas gracias por su respaldo permanente al Estado de México y por hacer del Plan Integral para el Oriente una muestra de que cuando los gobiernos trabajan de manera coordinada, claro que los recursos pueden llegar a donde más se necesitan. Su invaluable apoyo está permitiendo al Gobierno del Estado de México atender con obras y acciones al territorio estatal. Su compromiso con el pueblo de México está transformando la vida de millones de familias”, dijo.

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