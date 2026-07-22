Mundial reunió a 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales en las ciudades sedes: Sectur

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer el balance turístico y económico del Mundial 2026 en las sedes mundialistas, cuyos resultados reflejan el impacto positivo que este evento tuvo en la actividad económica y turística del país, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la ciudadanía.

Precisó que el balance integra información proporcionada por las secretarías de Turismo de las entidades sede, el Sistema de Monitoreo Hotelero de Datatur, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), AirDNA, los grupos aeroportuarios OMA y GAP, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otras instancias del sector, cuyos datos permitieron dimensionar con precisión el impacto turístico y económico del Mundial 2026.

En este contexto, explicó que del 8 de junio al 19 de julio, se registró la llegada de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas; una derrama económica total estimada en 65 mil millones de pesos; una derrama turística de 42 mil 276 millones de pesos; y la generación de 130 mil 900 empleos en las tres ciudades sede. 100 mil en la Ciudad de México, 15 mil 800 en Monterrey y 15 mil 100 en Guadalajara.

La titular de la Secretaría de Turismo destacó que estos resultados consolidan al turismo como uno de los principales motores del desarrollo nacional y demuestran la capacidad de México para convertir eventos de talla internacional en oportunidades de crecimiento económico, generación de empleo y promoción de sus destinos.

“Durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón de nuestro país. Se fueron hablando de nuestros sabores, de nuestras tradiciones, de nuestros paisajes, pero sobre todo de la hospitalidad de las y los mexicanos. Ese es el legado más valioso que deja el Mundial y la mejor promoción turística que puede tener nuestro país”, expresó.

Rodríguez Zamora informó que la ocupación hotelera promedio fue de 66 por ciento, lo que representa un incremento de 13 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Durante los días de partido, la ocupación osciló entre 85 y 90 por ciento, reflejando la alta demanda de servicios de hospedaje.

En materia de conectividad, los aeropuertos de las sedes movilizaron 6.4 millones de pasajeros, de los cuales 4.2 millones corresponden a vuelos nacionales y 2.2 millones a internacionales.

Destacó que, en lo que respecta al flujo de pasajeros internacionales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registró un crecimiento de 18 por ciento; el Aeropuerto Internacional de Guadalajara aumentó 11.5 por ciento; el de Monterrey, 10.3 por ciento; y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 1.5 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Añadió que el sector hotelero reportó un incremento promedio de 51.5 por ciento en la tarifa hotelera, mientras que los establecimientos de alimentos y bebidas registraron incrementos en ventas de entre 50 y 80 por ciento. Asimismo, el ticket promedio de consumo por cliente en estos establecimientos creció 60 por ciento, reflejando el dinamismo económico generado por el evento.

En tanto, los FIFA Fan Fest registraron una asistencia superior a 6.7 millones de personas en las tres sedes mundialistas. La Ciudad de México y Monterrey concentraron 2 millones 500 mil asistentes cada una, en tanto que Guadalajara recibió a 1 millón 720 mil personas.

En lo particular, dio a conocer que la Ciudad de México recibió 4.4 millones de viajeros, de los cuales 2.5 millones fueron excursionistas y 1.9 millones turistas, quienes generaron una derrama económica de 25 mil 865 millones de pesos, un incremento del 41 por ciento respecto a la misma temporada en 2025 (del 8 de junio al 19 de julio) . Del total de turistas, 68 por ciento se hospedó en establecimientos hoteleros y 32 por ciento utilizó plataformas digitales de alojamiento.

Por otra parte, Monterrey registró la llegada de 1.1 millones de viajeros, integrados por 610 mil excursionistas y 490 mil turistas, con una derrama económica estimada en 5 mil millones de pesos, 21 por ciento más respecto a 2025. Del total de turistas, 75 por ciento eligió hoteles y 25 por ciento plataformas digitales.

Asimismo, Guadalajara recibió 2.3 millones de viajeros, conformados por 1.4 millones de excursionistas y 918 mil turistas, quienes generaron una derrama económica de 11 mil 411 millones de pesos. Del total de turistas, 78 por ciento se hospedó en hoteles y 22 por ciento en plataformas digitales.

La titular de Turismo destacó que estos resultados son producto del esfuerzo conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de cámaras empresariales, asociaciones, prestadores de servicios turísticos, trabajadores del sector y miles de mexicanas y mexicanos que hicieron de las tres sedes destinos hospitalarios y competitivos durante el Mundial.

Señaló que el evento dejó un legado que trasciende las cifras, al fortalecer el posicionamiento internacional de México e impulsar iniciativas como la campaña “Vinieron por el mundial, volverán por México” diseñada para incentivar que quienes conocieron el país durante el torneo regresen para descubrir nuevos destinos y experiencias.

“El Mundial concluyó, pero su impacto en el turismo mexicano continuará durante los próximos años. Hoy millones de personas conocen nuestro país de primera mano y saben que en México encontrarán una oferta turística diversa, de calidad y la calidez de nuestra gente”, aseveró.

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