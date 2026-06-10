Lanzan estrategia para promocionar a México

La Secretaría de Turismo (Sectur) presentó la estrategia “México en el Mundo; turismo que transforma”, un plan de promoción internacional sustentado en cinco ejes de acción con el que busca fortalecer la presencia del país en los principales mercados emisores de viajeros y consolidar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo hacia 2030.

Durante la presentación del relanzamiento de la estrategia de promoción turística del país, la secretaria del ramo, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo que el sector contará con recursos federales específicos para promoción turística, con una inversión inicial de 100 millones de pesos que comenzará a ejercerse de junio a diciembre de 2026.

La funcionaria explicó que la estrategia pretende atraer visitantes de mayor valor y generar una mayor derrama económica, al tiempo que fortalece el turismo nacional y amplía las oportunidades de desarrollo para las comunidades del país.

“La Presidenta reconoce el enorme potencial del turismo para llevar prosperidad compartida a todos los rincones de México. Por eso hoy ponemos en marcha una estrategia con rumbo, metas claras y recursos para fortalecer la promoción de nuestro país”, señaló.

Rodríguez señaló que el programa está integrado de cinco ejes: promoción inteligente basada en datos y tecnología; consolidación y diversificación de mercados emisores; posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles; promoción digital y narrativa global de México, y calidad y sostenibilidad de la experiencia turística.

Rodríguez Zamora detalló que el plan contempla fortalecer la presencia del país en mercados prioritarios como Estados Unidos y Canadá, además de ampliar las acciones de promoción hacia Europa, Sudamérica y Asia mediante campañas segmentadas, alianzas estratégicas y herramientas de inteligencia de mercado.

Asimismo, la estrategia impulsará segmentos con alto potencial de crecimiento, entre ellos el turismo comunitario, cultural, gastronómico, de naturaleza, de reuniones, deportivo, de romance y de salud, además de nuevos productos vinculados con el Tren Maya.

Como parte del proyecto, Sectur incorporará instrumentos tecnológicos como el nuevo Datatur, estudios especializados de inteligencia de mercados, la aplicación México Invita y la plataforma Visit México, además de programas de promoción coordinados con gobiernos estatales, representaciones diplomáticas y aliados estratégicos.

En el mismo evento, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, anunció la transformación de la dependencia hacia el denominado “Nuevo Fonatur”, un modelo que dejará atrás el enfoque centrado en la comercialización de tierras para evolucionar hacia una gestión integral del territorio.

Explicó que esta nueva etapa estará sustentada en tres pilares: innovación, acompañamiento y promoción de la inversión, con el objetivo de impulsar una industria turística sostenible y enfocada en el bienestar de las comunidades locales.

El funcionario también destacó que, en marzo, México fue el país con mayor crecimiento en la llegada de turistas internacionales a nivel mundial, al registrar un incremento de 7.1 por ciento.

Por su parte, el presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) y secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, afirmó que el éxito de la estrategia dependerá de la coordinación entre la Federación, los estados, la iniciativa privada y las comunidades.