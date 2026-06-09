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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de junio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Piña miel: $23.00 el kilo
  • Mango Ataulfo: $34.00 el kilo
  • Manzana Pink Lady o manzana Granny Smith: $39.00 el kilo
  • Uva roja clam: $54.00 el paquete
  • Pera de Anjou: $39.00 el kilo
  • Uva verde clam: $69.00 el paquete
  • Sandía roja: $16.00 el kilo
  • Blueberry: $44.00 el paquete
  • Frambuesa: $44.00 el paquete
  • Zarzamora: $44.00 el paquete
  • Pera Bosc: $29.00 el kilo
  • Melón chino: $26.00 el kilo
  • Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo
  • Toronja: $30.00 el kilo
  • Aguacate Hass: $42.00 el kilo
Las mejores ofertas del martes de frescura
Las mejores ofertas del martes de frescura ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

  • Molida de cerdo: $109.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
  • Filete tilapia: $116.00 el kilo
  • Camarón coctelero: $185.00 el kilo
  • Pierna de pollo con hueso o muslo de pollo Just Bare: $54.00 cada paquete
  • Pechuga de pollo Just Bare: $94.00 el paquete
  • Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete
  • Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo
  • Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
  • Pizza hawaiana, pepperoni o mexicana: $90.00 cada una
  • Paquete de mini pizzas: $98.00 cada una
  • Pastel stiletto, vainilla francesa o betún de limón Marketside: $228.00 cada uno
  • Leche de cacao Lala 100: $27.00 cada una
  • Variedad de Yogurth bebible Alpura: $12.50 cada uno
  • Pechuga de pavo natural San Rafael: $100.00 el 1/4 de kilo
  • Queso panela Fud: $55.00 el 1/4 de kilo
  • Crema deslactosada ligera Alpura: $48.00 cada una
  • Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
  • Queso panela Lala o Los Volcanes o queso Oaxaca Zwan: $85.00 cada uno
  • Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada uno

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