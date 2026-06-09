Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Piña miel: $23.00 el kilo
- Mango Ataulfo: $34.00 el kilo
- Manzana Pink Lady o manzana Granny Smith: $39.00 el kilo
- Uva roja clam: $54.00 el paquete
- Pera de Anjou: $39.00 el kilo
- Uva verde clam: $69.00 el paquete
- Sandía roja: $16.00 el kilo
- Blueberry: $44.00 el paquete
- Frambuesa: $44.00 el paquete
- Zarzamora: $44.00 el paquete
- Pera Bosc: $29.00 el kilo
- Melón chino: $26.00 el kilo
- Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo
- Toronja: $30.00 el kilo
- Aguacate Hass: $42.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Molida de cerdo: $109.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
- Filete tilapia: $116.00 el kilo
- Camarón coctelero: $185.00 el kilo
- Pierna de pollo con hueso o muslo de pollo Just Bare: $54.00 cada paquete
- Pechuga de pollo Just Bare: $94.00 el paquete
- Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete
- Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo
- Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
- Pizza hawaiana, pepperoni o mexicana: $90.00 cada una
- Paquete de mini pizzas: $98.00 cada una
- Pastel stiletto, vainilla francesa o betún de limón Marketside: $228.00 cada uno
- Leche de cacao Lala 100: $27.00 cada una
- Variedad de Yogurth bebible Alpura: $12.50 cada uno
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $100.00 el 1/4 de kilo
- Queso panela Fud: $55.00 el 1/4 de kilo
- Crema deslactosada ligera Alpura: $48.00 cada una
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
- Queso panela Lala o Los Volcanes o queso Oaxaca Zwan: $85.00 cada uno
- Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada uno
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LMCT
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