Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Piña miel: $23.00 el kilo

Mango Ataulfo: $34.00 el kilo

Manzana Pink Lady o manzana Granny Smith: $39.00 el kilo

Uva roja clam: $54.00 el paquete

Pera de Anjou: $39.00 el kilo

Uva verde clam: $69.00 el paquete

Sandía roja: $16.00 el kilo

Blueberry: $44.00 el paquete

Frambuesa: $44.00 el paquete

Zarzamora: $44.00 el paquete

Pera Bosc: $29.00 el kilo

Melón chino: $26.00 el kilo

Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Toronja: $30.00 el kilo

Aguacate Hass: $42.00 el kilo

Las mejores ofertas del martes de frescura ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Molida de cerdo: $109.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo

Filete tilapia: $116.00 el kilo

Camarón coctelero: $185.00 el kilo

Pierna de pollo con hueso o muslo de pollo Just Bare: $54.00 cada paquete

Pechuga de pollo Just Bare: $94.00 el paquete

Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete

Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo

Costilla para asar de res: $158.00 el kilo

Pizza hawaiana, pepperoni o mexicana: $90.00 cada una

Paquete de mini pizzas: $98.00 cada una

Pastel stiletto, vainilla francesa o betún de limón Marketside: $228.00 cada uno

Leche de cacao Lala 100: $27.00 cada una

Variedad de Yogurth bebible Alpura: $12.50 cada uno

Pechuga de pavo natural San Rafael: $100.00 el 1/4 de kilo

Queso panela Fud: $55.00 el 1/4 de kilo

Crema deslactosada ligera Alpura: $48.00 cada una

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno

Queso panela Lala o Los Volcanes o queso Oaxaca Zwan: $85.00 cada uno

Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada uno

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LMCT