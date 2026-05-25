Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 2 de junio

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.
Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.
Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 2 de junio.
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Ofertas de Julio Regalado para el Hot Sale
- Refrigerador automático 15p3 Inverter Midea: $8,990.00
- Lavadora Mabe automática de 19 kg: $6,990.00
- Moticicleta Rubak Evo Veloci: $22,999.00
- PS5 estándar Slim Astro Bot: $11,990.00
- Bafle Misik bocina: $890.00
- Barra de sonido LG 4.1: $4,490.00
- Tablet de 10″: $1,590.00
- Tablet Galaxy S11: $15,990.00
- Refrigerador Vios Home 7p3: $4,490.00
- Lavadora automática carga superior Whirlpool: $9,490.00
- Estufa de piso 30″ copete silver Mabe: $6,590.00
- Laptop Vios con 8GB de Ram: $4,790.00
- Laptop Vios de 14″ con 128 GB de almacenamiento: $3,790.00
- Impresora inalámbrica Wi-Fi EcoTank: $2,990.00
- Samsung Galaxy A17 con 4GB de memoria RAM: $2,290.00
- Samsung Galaxy A37 con 8 GB de memoria Ram: $6,490.00
- iPhone 17 Pro Max azul desbloqueado de 256 GB de almacenamiento: $24,217.00
- Motorola Moto G06 de 8 GB de memoria RAM: $2,890.00
- Refrigerador automático 14p3 con despachador Mabe: $10,990.00
- Refrigerador Top Mount 12p3 Midea: $8,890.00
- Refrigerador duplex 17p3 inverter Midea: $11,990.00
- Refrigerador automático 10p3 Cios Home Plata: $7,490.00
- Refrigerador 25p3 French door LG: $17,490.00
- Refrigerador top mount con dispensador 9p3 Oster: $7,490.00
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