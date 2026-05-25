¡Aprovecha la temporada!

Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones hasta el 2 de junio

La temporada de ofertas se encuentra activa aún junto a descuentos por el Hot Sale; te contamos algunas de las promociones disponibles

Julio Regalado 2026
Julio Regalado 2026 Foto: Canva/Soriana
Por:
Mariel Caballero

La temporada de ofertas de Julio Regalado está aquí y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.

Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.

Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles hasta el 2 de junio.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Llama ‘narcopartido’ a Morena

‘Alito’ Moreno acusa persecución política: ‘el arma favorita para distraer al pueblo de México’

Ofertas de Julio Regalado para el Hot Sale

  • Refrigerador automático 15p3 Inverter Midea: $8,990.00
  • Lavadora Mabe automática de 19 kg: $6,990.00
  • Moticicleta Rubak Evo Veloci: $22,999.00
  • PS5 estándar Slim Astro Bot: $11,990.00
  • Bafle Misik bocina: $890.00
  • Barra de sonido LG 4.1: $4,490.00
  • Tablet de 10″: $1,590.00
  • Tablet Galaxy S11: $15,990.00
  • Refrigerador Vios Home 7p3: $4,490.00
  • Lavadora automática carga superior Whirlpool: $9,490.00
  • Estufa de piso 30″ copete silver Mabe: $6,590.00
  • Laptop Vios con 8GB de Ram: $4,790.00
  • Laptop Vios de 14″ con 128 GB de almacenamiento: $3,790.00
  • Impresora inalámbrica Wi-Fi EcoTank: $2,990.00
  • Samsung Galaxy A17 con 4GB de memoria RAM: $2,290.00
  • Samsung Galaxy A37 con 8 GB de memoria Ram: $6,490.00
  • iPhone 17 Pro Max azul desbloqueado de 256 GB de almacenamiento: $24,217.00
  • Motorola Moto G06 de 8 GB de memoria RAM: $2,890.00
  • Refrigerador automático 14p3 con despachador Mabe: $10,990.00
  • Refrigerador Top Mount 12p3 Midea: $8,890.00
  • Refrigerador duplex 17p3 inverter Midea: $11,990.00
  • Refrigerador automático 10p3 Cios Home Plata: $7,490.00
  • Refrigerador 25p3 French door LG: $17,490.00
  • Refrigerador top mount con dispensador 9p3 Oster: $7,490.00

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, en conferencia de prensa el 25 de mayo de 2026.
Responde a propuesta presidencial

‘INE no puede ni debe convertirse en juez y parte’, advierte Taddei sobre reforma contra ‘narcocandidatos’


Google Reviews