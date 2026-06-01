Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Pepino: $24.90 el kilo
- Mango Ataulfo: $35.00 el kilo
- Lechuga francesa o italiana MarketSide: $38.00 cada una
- Pera de Anjou: $39.00 el kilo
- Manzana Pink Lady o manzana Granny Smith: $39.00 el kilo
- Elote blanco: $9.90 la pieza
- Mango Ataulfo: $35.00 el kilo
- Blueberry: $44.00 el paquete
- Frambuesa: $44.00 el paquete
- Zarzamora: $44.00 el paquete
- Pera Bosc: $29.00 el kilo
- Piña miel: $23.00 el kilo
- Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo
- Toronja: $30.00 el kilo
- Aguacate Hass: $42.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Pierna de pollo o muslo de pollo Just Bare: $54.00 cada uno
- Pechuga de pollo sin hueso Just Bare: $94.00 cada uno
- Pollo rostizado sabor pimienta limón o finas hierbas Bachoco: $149.00 cada uno
- Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $179.00 el kilo
- Mojarra tilapia: $78.00 el kilo
- Arrachera de res marinada MarketSide: $199.00 el paquete
- Pierna de cerdo con hueso: $58.00 el kilo
- Molina de cerdo: $109.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Mini muffins con chispas: $75.00 el paquete con 12 piezas
- Cupcake Bites: $128.00 el paquete
- Lechera entera Santa Clara: 3x $137.00
- Leche saborizada Alpura vaquitas: 4x $32.00
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $102.00 1/4 de kilo
- Yogurt estilo griego Chobani: $155.00 cada uno
- Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada uno
- Queso gouda Holandesa La Campesina: $60.00 el 1/4 de kilo
- Queso Merlot, parmesano o cheddar Sartori: $165.00 cada uno
- Salchicha vienesa Zwan; $62.00 el paquete
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