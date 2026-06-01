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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de junio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Pepino: $24.90 el kilo
  • Mango Ataulfo: $35.00 el kilo
  • Lechuga francesa o italiana MarketSide: $38.00 cada una
  • Pera de Anjou: $39.00 el kilo
  • Manzana Pink Lady o manzana Granny Smith: $39.00 el kilo
  • Elote blanco: $9.90 la pieza
  • Mango Ataulfo: $35.00 el kilo
  • Blueberry: $44.00 el paquete
  • Frambuesa: $44.00 el paquete
  • Zarzamora: $44.00 el paquete
  • Pera Bosc: $29.00 el kilo
  • Piña miel: $23.00 el kilo
  • Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo
  • Toronja: $30.00 el kilo
  • Aguacate Hass: $42.00 el kilo
Las mejores ofertas del martes de frescura Walmart
Las mejores ofertas del martes de frescura Walmart ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

  • Pierna de pollo o muslo de pollo Just Bare: $54.00 cada uno
  • Pechuga de pollo sin hueso Just Bare: $94.00 cada uno
  • Pollo rostizado sabor pimienta limón o finas hierbas Bachoco: $149.00 cada uno
  • Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo
  • Milanesa de pollo: $179.00 el kilo
  • Mojarra tilapia: $78.00 el kilo
  • Arrachera de res marinada MarketSide: $199.00 el paquete
  • Pierna de cerdo con hueso: $58.00 el kilo
  • Molina de cerdo: $109.00 el kilo
  • Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
  • Mini muffins con chispas: $75.00 el paquete con 12 piezas
  • Cupcake Bites: $128.00 el paquete
  • Lechera entera Santa Clara: 3x $137.00
  • Leche saborizada Alpura vaquitas: 4x $32.00
  • Pechuga de pavo natural San Rafael: $102.00 1/4 de kilo
  • Yogurt estilo griego Chobani: $155.00 cada uno
  • Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada uno
  • Queso gouda Holandesa La Campesina: $60.00 el 1/4 de kilo
  • Queso Merlot, parmesano o cheddar Sartori: $165.00 cada uno
  • Salchicha vienesa Zwan; $62.00 el paquete

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