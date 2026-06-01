Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de junio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Pepino: $24.90 el kilo

Mango Ataulfo: $35.00 el kilo

Lechuga francesa o italiana MarketSide: $38.00 cada una

Pera de Anjou: $39.00 el kilo

Manzana Pink Lady o manzana Granny Smith: $39.00 el kilo

Elote blanco: $9.90 la pieza

Mango Ataulfo: $35.00 el kilo

Blueberry: $44.00 el paquete

Frambuesa: $44.00 el paquete

Zarzamora: $44.00 el paquete

Pera Bosc: $29.00 el kilo

Piña miel: $23.00 el kilo

Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Toronja: $30.00 el kilo

Aguacate Hass: $42.00 el kilo

Las mejores ofertas del martes de frescura Walmart ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

Pierna de pollo o muslo de pollo Just Bare : $54.00 cada uno

Pechuga de pollo sin hueso Just Bare: $94.00 cada uno

Pollo rostizado sabor pimienta limón o finas hierbas Bachoco: $149.00 cada uno

Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo

Milanesa de pollo: $179.00 el kilo

Mojarra tilapia: $78.00 el kilo

Arrachera de res marinada MarketSide: $199.00 el paquete

Pierna de cerdo con hueso: $58.00 el kilo

Molina de cerdo: $109.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Mini muffins con chispas: $75.00 el paquete con 12 piezas

Cupcake Bites: $128.00 el paquete

Lechera entera Santa Clara: 3x $137.00

Leche saborizada Alpura vaquitas: 4x $32.00

Pechuga de pavo natural San Rafael: $102.00 1/4 de kilo

Yogurt estilo griego Chobani: $155.00 cada uno

Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada uno

Queso gouda Holandesa La Campesina: $60.00 el 1/4 de kilo

Queso Merlot, parmesano o cheddar Sartori: $165.00 cada uno

Salchicha vienesa Zwan; $62.00 el paquete

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LMCT