Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 19 de mayo

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 de mayo, te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Elote blanco: $9.90 la pieza
- Mango Ataulfo: $35.00 el kilo
- Blueberry: $44.00 el paquete
- Frambuesa: $44.00 el paquete
- Zarzamora: $44.00 el paquete
- Pepino: $24.90 el kilo
- Manzana Pink Lady: $39.00 el kilo
- Pera Bosc: $29.00 el kilo
- Piña miel: $23.00 el kilo
- Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo
- Toronja: $30.00 el kilo
- Aguacate Hass: $42.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $169.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $147.00 el kilo
- Pechuga de pollo con piel: $149.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $228.00 el kilo
- Pierna de cerdo en trozo: $108.00 el kilo
- Pechuga de pollo SuKarne deshebrada: $83.00 el paquete
- Bistec de res: $245.00 el kilo
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: $174.00 el kilo
- Arrachera de res SuKarne marinada: $218.00 el paquete
- Fajitas de pechuga natural: $149.00 el kilo
- Molida de cerdo. $109.00 el kilo
- Chuleta natural de cerdo: $97.00 el kilo
- Carne de res para asar: $253.00 el kilo
- Costilla para asar de res: $182.00 el kilo
- Filete de tilapia: $122.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $239.00 el kilo
- Camarón coctelero: $188.00 el kilo
- Carne de hamburguesa Dolores Premium: $64.00 el paquete
- Medallón de atún Dolores Premium pimienta limón: $134.00 el paquete
- Pierna de cerdo en trozo: $108.00 el kilo
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LMCT