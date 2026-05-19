Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 19 de mayo

Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 de mayo, te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Elote blanco: $9.90 la pieza

Mango Ataulfo: $35.00 el kilo

Blueberry: $44.00 el paquete

Frambuesa: $44.00 el paquete

Zarzamora: $44.00 el paquete

Pepino: $24.90 el kilo

Manzana Pink Lady: $39.00 el kilo

Pera Bosc: $29.00 el kilo

Piña miel: $23.00 el kilo

Penca de plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Toronja: $30.00 el kilo

Aguacate Hass: $42.00 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 el kilo

Pechuga sin piel: $169.00 el kilo

Molida de res 80/20: $147.00 el kilo

Pechuga de pollo con piel: $149.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $228.00 el kilo

Pierna de cerdo en trozo: $108.00 el kilo

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada: $83.00 el paquete

Bistec de res: $245.00 el kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $174.00 el kilo

Arrachera de res SuKarne marinada: $218.00 el paquete

Fajitas de pechuga natural: $149.00 el kilo

Molida de cerdo. $109.00 el kilo

Chuleta natural de cerdo: $97.00 el kilo

Carne de res para asar: $253.00 el kilo

Costilla para asar de res: $182.00 el kilo

Filete de tilapia: $122.00 el kilo

Molida de res 90/10: $239.00 el kilo

Camarón coctelero: $188.00 el kilo

Carne de hamburguesa Dolores Premium: $64.00 el paquete

Medallón de atún Dolores Premium pimienta limón: $134.00 el paquete

Pierna de cerdo en trozo: $108.00 el kilo

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LMCT