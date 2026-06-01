¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de junio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de junio y miércoles 3 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Melón chino: $19.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $9.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $37.80 el kilo
  • Papaya: $34.80 el kilo
  • Piña gota de miel: $42.80 la pieza
  • Uva roja sin semilla: $43.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Mango Ataúlfo: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Cilantro: $9.80 el manojo
  • Chayote sin espinas: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Zanahoria: $8.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Verduras frescas en imagen ilustrativa
Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $63.90 el paquete
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $89.90 el kilo
  • Barrita de surimi de cangrejo: $99.90 el kilo
  • Filete de basa rojo Valley Foods Fresh 500g: $52.90 la pieza
  • Filete de basa congelado: $64.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $134.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

Ofertas de Julio Regalado:

  • Detergentes, suavizantes y lavatrastes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todas las galletas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todos los Yoguth: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todos los desodorantes, cremas corporales, faciales y talcos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todo el atún: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Todas las mayonesas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
  • Salsas para pastas, purés de tomate y caldillos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)

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