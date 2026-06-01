Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de junio

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de junio y miércoles 3 de junio en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Ofertas en frutas y verduras
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Melón chino: $19.80 el kilo
- Sandía con semilla: $9.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $37.80 el kilo
- Papaya: $34.80 el kilo
- Piña gota de miel: $42.80 la pieza
- Uva roja sin semilla: $43.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Mango Ataúlfo: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Cilantro: $9.80 el manojo
- Chayote sin espinas: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Zanahoria: $8.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $108.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $173.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $63.90 el paquete
- Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $89.90 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.90 el kilo
- Filete de basa rojo Valley Foods Fresh 500g: $52.90 la pieza
- Filete de basa congelado: $64.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $134.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
Ofertas de Julio Regalado:
- Detergentes, suavizantes y lavatrastes: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todas las galletas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todos los Yoguth: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todos los desodorantes, cremas corporales, faciales y talcos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todo el atún: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Todas las mayonesas: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
- Salsas para pastas, purés de tomate y caldillos: 3x2 (Gratis el tercer productor de igual o menor precio)
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