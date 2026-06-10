IP respalda el decreto para home office

la abm dará servicio habitual el 11 de junio al calificar los servicios bancarios como prioritarios, aunque la resolución federal no los incluyó entre los organismos de atención presencial obligatoria.

ANTE LA PUBLICACIÓN del mandato que instruye a dependencias y entidades del sector público y exhorta al sector privado de la Ciudad de México a implementar esquemas de home office y teletrabajo por la inauguración del Mundial 2026, las confederaciones de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y Patronal de la República Mexicana (Coparmex), externaron su respaldo a la medida.

La Concamin reconoció que hay sectores industriales que sí necesitan el trabajo presencial, en especial, los de manufactura, procesos productivos continuos, de logística, transporte, seguridad, pero exhortó al resto de cámaras y asociaciones mexicanas para que en los centros de trabajo que lo permitan, se sumen a este decreto que privilegia el trabajo a distancia, home office o teletrabajo.

Y aseguró estar en la disposición para colaborar de manera conjunta en acciones que incentiven una mejor organización del evento.

La Coparmex respaldó a sus empresas afiliadas para implementar home office, trabajo híbrido o modalidades flexibles en casos que sea posible e indicó que los puestos que no afecten la productividad, producción o prestación de servicios dentro de las empresas, acatarán esta determinación, en favor del adecuado desarrollo del próximo evento global.

36 mil empresarios socios tiene la Coparmex

A su vez, la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que las sucursales bancarias establecidas en la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio y argumentó que la prestación de servicios es prioritaria y que la banca mexicana contribuye al desarrollo económico.

Dijo que los servicios bancarios y financieros que se ofrecen a los usuarios se harán en el horario que cada banco establece regularmente, “la ABM y sus bancos asociados reiteran su compromiso por seguir trabajando por ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes y usuarios en beneficio de la solidez del sistema financiero”, indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el decreto tiene como finalidad evitar que haya tráfico vehicular o problemas durante el Mundial.