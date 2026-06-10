IP respalda el decreto para home office

ANTE LA PUBLICACIÓN del mandato que instruye a dependencias y entidades del sector público y exhorta al sector privado de la Ciudad de México a implementar esquemas de home office y teletrabajo por la inauguración del Mundial 2026, las confederaciones de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y Patronal de la República Mexicana (Coparmex), externaron su respaldo a la medida.
La Concamin reconoció que hay sectores industriales que sí necesitan el trabajo presencial, en especial, los de manufactura, procesos productivos continuos, de logística, transporte, seguridad, pero exhortó al resto de cámaras y asociaciones mexicanas para que en los centros de trabajo que lo permitan, se sumen a este decreto que privilegia el trabajo a distancia, home office o teletrabajo.
Y aseguró estar en la disposición para colaborar de manera conjunta en acciones que incentiven una mejor organización del evento.
Costos por derechos de transmisión del Mundial de 5 mil a 22 mil pesos
La Coparmex respaldó a sus empresas afiliadas para implementar home office, trabajo híbrido o modalidades flexibles en casos que sea posible e indicó que los puestos que no afecten la productividad, producción o prestación de servicios dentro de las empresas, acatarán esta determinación, en favor del adecuado desarrollo del próximo evento global.
- 36 mil empresarios socios tiene la Coparmex
A su vez, la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que las sucursales bancarias establecidas en la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio y argumentó que la prestación de servicios es prioritaria y que la banca mexicana contribuye al desarrollo económico.
Dijo que los servicios bancarios y financieros que se ofrecen a los usuarios se harán en el horario que cada banco establece regularmente, “la ABM y sus bancos asociados reiteran su compromiso por seguir trabajando por ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes y usuarios en beneficio de la solidez del sistema financiero”, indicó.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el decreto tiene como finalidad evitar que haya tráfico vehicular o problemas durante el Mundial.