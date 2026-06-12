Fortuna de Elon Musk supera el umbral simbólico del billón de dólares

Elon Musk se acaba de convertir en el primer billonario del mundo.

Con la salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq a 150 dólares por acción, su participación en la compañía está valorada en más de 766 mil millones de dólares.

Sumando su participación en Tesla, valorada en 280 mil millones de dólares, el patrimonio neto de Elon Musk, proveniente de ambas compañías, asciende a aproximadamente 1.05 billones de dólares al cierre de este viernes.

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Elon Musk marcó este viernes la apertura de la negociación en Nasdaq, donde se listarán las acciones de la compañía, al sumarse a un toque ceremonial de campana desde Starbase, el hogar de SpaceX en el sur de Texas.

Reiteró sus ambiciosos objetivos “de hacer que la vida sea multiplanetaria”.

“No solo unos pocos astronautas, me refiero literalmente a ti”, expresó Musk. “Quienquiera que seas que estés viendo esto, SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá”.

Antes de la primera operación de SpaceX, Forbes sitúa el patrimonio neto de Musk en 982 mil 600 millones de dólares.

Además de establecer una colonia marciana de un millón de personas, la empresa ha prometido salvar a la humanidad mediante la creación de otros puestos de avanzada en el espacio, poner en órbita centros de datos del tamaño de campos de fútbol y superar a sus rivales Anthropic y OpenAI en la carrera por ganar dinero con la inteligencia artificial.

Para alcanzar sus objetivos, SpaceX necesita miles de millones de dólares más de lo que actualmente ingresa con su negocio de cohetes y satélites. Entre el inicio de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la empresa perdió 8 mil 700 millones de dólares.

Grandes compradores institucionales e inversionistas con bolsillos más modestos han indicado que están dispuestos a arriesgarse, pagando un precio lo suficientemente alto por los 555.6 millones en oferta como para recaudar 75 mil millones de dólares. Eso supera con facilidad al actual poseedor del récord, Saudi Aramco, el gigante petrolero que recaudó 26 mil millones en su oferta inicial de 2019.

El ahora billonario -al menos sobre el papel- hizo su fortuna al crear dos empresas, Zip2 y PayPal, que le dejaron alrededor de 200 millones de dólares al venderse. Usó ese dinero para fundar SpaceX e invertir en Tesla, y desafió las probabilidades al crear una empresa espacial que descubrió cómo reutilizar cohetes y una automotriz que hizo que los vehículos eléctricos fueran atractivos.

Musk ha acumulado enormes sumas de riqueza para sí mismo, gran parte en acciones que aún no ha convertido en efectivo o en concesiones de acciones que solo recibirá si Tesla o SpaceX alcanzan ambiciosos objetivos de desempeño. Su reciente paquete de compensación de Tesla recibió críticas del Vaticano. En Tesla, ha inquietado a los accionistas al enfrentarse con los reguladores o al dividir su atención entre múltiples empresas y, el año pasado, al asumir un papel en la administración del Presidente Donald Trump.

Pero el alza del precio de la acción ha curado todos los males: desde que salió a bolsa en 2010, Tesla ha generado un retorno de 20,000% para los accionistas, o más de 1.2 billones de dólares en riqueza para los inversionistas. Eso ha ayudado a elevar el patrimonio de Musk antes de la oferta pública inicial de SpaceX a 795 mil millones de dólares, según la revista Forbes.

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