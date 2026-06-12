SpaceX debuta en bolsa y catapulta la fortuna de Elon Musk por encima del billón de dólares

Una transmisión en vivo muestra al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, el día de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite, en la ciudad de Nueva York, EU.

La histórica salida a bolsa de SpaceX convirtió a Elon Musk en la primera persona con una fortuna superior al billón de dólares, después de que la compañía espacial recaudó 75 mil millones de dólares en una oferta pública inicial sin precedentes y comenzó a cotizar este viernes en el Nasdaq.

La operación valoró a SpaceX en 1.77 billones de dólares, lo que la colocó entre las empresas más valiosas de Estados Unidos.

El debut bursátil de SpaceX elevó la fortuna de Elon Musk a niveles récord. ı Foto: Reuters

Además, de acuerdo con cálculos de Reuters y Forbes basados en documentos corporativos, la participación de Musk en la compañía elevó su patrimonio neto por encima de los 1.1 billones de dólares.

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Histórica apertura de SpaceX en la bolsa

Las acciones de la firma iniciaron operaciones en 150 dólares, por encima del precio de colocación de 135 dólares. Minutos después ampliaron sus ganancias y superaban los 164 dólares por acción, un avance superior al 20 por ciento.

🇺🇸 | AHORA: SpaceX sale a bolsa con las acciones a $150, poniendo a Elon Musk camino a convertirse en el primer billonario de la historia. pic.twitter.com/hbMw8dh9Oo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 12, 2026

La oferta pública de SpaceX, considerada la mayor del mundo hasta ahora, duplicó ampliamente el tamaño de la salida a bolsa de Saudi Aramco en 2019.

El mercado esperaba una fuerte demanda debido al reducido porcentaje de acciones disponibles para negociación y al interés generado entre inversionistas institucionales y minoristas.

“Esperamos que SpaceX experimente un repunte inmediato en la cotización debido al revuelo que ha suscitado la operación”, afirmó Samuel Kerr, director global de mercados de capital de Mergermarket, según declaraciones recogidas por Reuters.

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El debut también fue seguido de cerca por operadores y bolsas de valores de Wall Street, que buscaron evitar problemas técnicos similares a los registrados durante la llegada de Meta al mercado en 2012.

Un busto de Elon Musk en Brownsville, Texas. ı Foto: Reuters

Analistas consideran que la operación servirá como referencia para futuras colocaciones de gigantes del sector de inteligencia artificial, entre ellas Anthropic y OpenAI.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, encabezaron la ceremonia de apertura del Nasdaq.

Horas antes, Musk recordó los inicios de la compañía. “Le di a SpaceX un 10 por ciento de posibilidades de tener éxito”, dijo el empresario durante un evento en Texas.

Fundada como una empresa de exploración espacial, SpaceX sostiene que actualmente lidera la actividad de lanzamientos orbitales y cuenta con el respaldo del crecimiento de Starlink.

No obstante, algunos analistas han advertido que su valoración supera ampliamente estimaciones más conservadoras y enfrenta desafíos derivados de la competencia de firmas como Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

Con información de Reuters.

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