Destaca Martí Batres fortalecimiento del primer nivel de atención del ISSSTE con La Clínica es Nuestra

Programa La Clínica es Nuestra impulsa la renovación de infraestructura y equipamiento en el ISSSTE.

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó un balance del alcance y la transformación en infraestructura, insumos médicos y otros servicios que se adquieren o renuevan en unidades del primer nivel y algunas que también cuentan con segundo nivel de atención del Instituto con el programa La Clínica es Nuestra.

“El programa La Clínica es Nuestra llegó como una bendición al ISSSTE. Recuerdo cuando en el 2012 (...) fui a afiliarme al ISSSTE. (...) Me decía la gente, no hay ni termómetros, no hay ni baumanómetros, no había nada. Ahora, con La Clínica es Nuestra, que se aplica en todas las unidades de primer nivel, la gente, de forma autogestiva, puede adquirir los equipos que necesite”, destacó.

Derechohabientes del ISSSTE gestionan recursos para equipamiento médico y obras en clínicas de primer nivel. ı Foto: ISSSTE

En ese sentido, el director general detalló que en 2025, en el primer año de este programa en el ISSSTE, se beneficiaron a 562 clínicas, y que este 2026 se aumentó el alcance a 633 unidades médicas de primer nivel y algunas que son mixtas, como las Clínicas Hospital (CH) o las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ).

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“Ya llevamos dos años con La Clínica Es Nuestra, el año pasado fue el primer gran ejercicio, beneficiamos a 562 unidades médicas, este año (...) estamos beneficiando a 633 unidades médicas de primer nivel y mixtas primer nivel con segundo nivel. (...) Esto transforma al ISSSTE y especialmente transforma nuestro primer nivel”, afirmó.

Instalaciones del ISSSTE reciben nuevo mobiliario y equipo especializado mediante apoyo federal autogestivo. ı Foto: ISSSTE

Martí Batres destacó que, con el presupuesto designado, los mismos derechohabientes han decidido qué insumos médicos adquirir, de acuerdo con las necesidades de su clínica, como termómetros, glucómetros, oxímetros, tijeras de sutura o para retirar puntos, charolas de curación, mesas Pasteur, negatoscopios, mesas de exploración, sillas de ruedas, rayos X portátiles, autoclaves dentales y para equipos de curación, estuches de diagnóstico, doppler fetales, baumanómetros de pie, entre otros.

Unidades médicas mixtas mejoran accesibilidad y servicios de salud en favor de las y los usuarios. ı Foto: ISSSTE

Además, enfatizó que los recursos no solo se destinan a la compra de insumos médicos, también se han adquirido refrigeradores para red fría de medicamentos y vacunas e incluso unidades dentales completas; también destacó que algunas clínicas han construido un espacio para instalar su laboratorio, para telemedicina o para integrar un consultorio más, y han renovado los sanitarios, colocado techumbres y rampas para personas con discapacidad, con la finalidad de facilitar el acceso a la clínica para las personas adultas mayores o con movilidad reducida.

Estas acciones se realizan desde el ISSSTE como parte de la visión de bienestar y renovación del sistema de salud público que encabeza la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

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