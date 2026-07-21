ISSSTE construirá, rehabilitará y rescatará 20 hospitales durante este sexenio: Martí Batres

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó en conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la construcción, rehabilitación integral y rescate de 20 hospitales en todo el país, durante la presente administración.

“En este sexenio, el ISSSTE va a construir, rescatar, o rehabilitar integralmente, 20 hospitales. De esos, cuatro ya han sido inaugurados, como ustedes saben, el de Acapulco, Tlajomulco, Torreón, y el Calero, de Cuernavaca“, expresó.

Junto a integrantes del Gabinete de Salud, Martí Batres informó el avance de obra de nueve hospitales. El primero, el Hospital General (HG) de Tampico, Tamaulipas, con un avance del 98 por ciento, tendrá 150 camas, 35 consultorios con 18 especialidades, cinco quirófanos y un resonador magnético, lo que no es común en unidades de segundo nivel.

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Mientras que en el sur del país, se registra un 55 por ciento de avance de Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Oaxaca, de tercer nivel que brindará servicio con 250 camas censables, 46 consultorios de 36 especialidades, 11 quirófanos y equipamiento de última generación como un resonador magnético y un acelerador lineal.

“Luego está el Hospital General en Chetumal. Esta es una conversión de la vieja clínica hospital que ya estaba muy antigua, a un hospital general. El avance de obra que tenemos es del 50 por ciento. Aquí serán 90 camas censables, 30 consultorios, 15 especialidades, y cinco quirófanos”, subrayó.

El director general destacó que los siguientes proyectos son la rehabilitación integral de la Clínica Hospital (CH) de Chilpancingo, Guerrero, que tiene un avance de obra del 32 por ciento en la renovación de las áreas de quirófanos, consultorios y urgencias, por lo que ahora contará con 56 camas censables, 26 consultorios de 20 especialidades y tres salas de cirugía.

Además, del rescate de la CH “Vasco de Quiroga”, Michoacán, cerrado en 2012 tras la apertura del Hospital Regional de Morelia; registra un avance del 20 por ciento, con 30 camas censables, 20 consultorios y tres quirófanos.

También en Michoacán, señaló, se construye la CH de Cherán, ubicada en el corazón de la zona purépecha, cuyo avance es del 13 por ciento, y estará equipada con 30 camas censables, 12 consultorios, un quirófano, servicio de medicina tradicional, seis especialidades y un área de partería con parteras originarias de las comunidades aledañas a la unidad.

“Luego está la Clínica Geriátrica de Acapulco. Tiene un avance de obra del seis por ciento. Tendrá seis consultorios, seis especialidades y equipos de imagenología”, comentó.

Martí Batres dijo que en el sureste de México se lleva a cabo la ampliación del Hospital General de Cancún, Quintana Roo, donde se demolió una vieja tienda de SUPERISSSTE abandonada hace 20 años para convertir la actual Clínica Hospital en un nosocomio equipado con 90 camas censables, 27 consultorios de 17 especialidades y cinco quirófanos. El porcentaje de avance es del 3.3 por ciento.

En la Ciudad de México, remarcó, va al 2 por ciento de avance la construcción del HG “Dr. Gonzalo Castañeda”, luego de que en 2025 concluyó su demolición. La nueva unidad tendrá 90 camas censables, 27 consultorios de 23 especialidades, cinco quirófanos y un resonador magnético.

Finalmente, el director general del ISSSTE detalló que para garantizar la operatividad de estas nuevas obras y sumarse a las labores que realiza el personal actual, se contratará nuevos médicos especialistas: 2 mil 100 en el HRAE de Oaxaca; 614 en el HG de Tampico, Tamaulipas; 117 en la CH de Cherán, Michoacán; 89 en la Clínica Geriátrica de Acapulco; 614 en el HG de Chetumal; 614 en el HG de Cancún; 614 en la CH “Vasco de Quiroga”, Michoacán; y 130 en el HG “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”.

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