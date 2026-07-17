ISSSTE avanza 52% en nuevo hospital de alta especialidad en Oaxaca

El director general del Instituto, Martí Batres Guadarrama, supervisó las estructuras de concreto que albergarán las salas de medicina nuclear.

La construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Oaxaca registra un avance del 52%, beneficiando a más de 1.5 millones de derechohabientes en la región. Con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, esta unidad será un pilar para la salud en el sureste de México.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, destacó que el hospital contará con 250 camas censables y 200 no censables, además de áreas especializadas como hemodinamia, radioterapia, hemodiálisis, un centro oncológico y medicina nuclear. “Esta unidad se inscribe en el proyecto de Transformación para ampliar la infraestructura y atención del Instituto”, afirmó Batres.

Incluyen 3 salas de rayos X

El equipamiento de vanguardia incluye tres salas de rayos X, una de mastografía, tomografía, resonancia magnética y un laboratorio clínico. Un acelerador lineal de última generación será clave para combatir el cáncer con gran precisión, ofreciendo tratamientos avanzados.

TE RECOMENDAMOS: Del 17 al 28 de julio Salomón Jara inaugura la Feria del Mezcal y de Artesanías 2026 en Oaxaca

Este HRAE de Oaxaca se suma a nuevos hospitales inaugurados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero; y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria del ISSSTE a nivel nacional. Otros proyectos incluyen la Clínica Hospital en Cherán y el rescate del ‘Vasco de Quiroga’ en Morelia.

La cobertura de este nuevo nosocomio no solo beneficiará a derechohabientes de Oaxaca, sino que extenderá sus servicios a poblaciones de estados vecinos como Puebla, Veracruz y Chiapas, consolidando una red de atención regional de alta especialidad. Busca descentralizar los servicios de salud.

Batres Guadarrama enfatizó que estas obras representan una recuperación tras “36 años de abandono en el periodo neoliberal”, marcando una nueva etapa en la que el ISSSTE busca ampliar y mejorar significativamente sus instalaciones para garantizar atención digna y de calidad.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR