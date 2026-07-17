Puebla estrena planta de agua tratada; beneficia a miles en Tepeaca

El gobernador Alejandro Armenta Mier puntualizó que el nuevo complejo hídrico operará bajo un esquema estricto de sustentabilidad energética.

Miles de familias en Tepeaca y San José Carpinteros, Puebla, ahora tienen acceso a agua más limpia y segura. El gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró una moderna planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Oxtotipan, que beneficia directamente a 32,028 habitantes y fortalece la producción agrícola local. Esta obra marca un avance significativo en el saneamiento hídrico de la región.

Con el respaldo del Gobierno de México y la visión ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la nueva infraestructura representa una inversión inicial de 69.4 millones de pesos. La planta utiliza reactores biológicos de alta tecnología, dejando atrás modelos obsoletos, para sanear los ríos y aprovechar el agua de manera sustentable.

Van por tecnificar 60 hectáreas de cultivo

Una segunda etapa, con 30 millones de pesos adicionales, tecnificará unas 60 hectáreas de cultivo con riego por goteo usando agua tratada. Esto elevará el valor de la producción agrícola, protegerá los mantos acuíferos y reducirá la sobreexplotación de pozos en la zona.

El gobernador Armenta Mier destacó el apoyo federal: “Tenemos a una presidenta de la República que ama la naturaleza y que invierte en el saneamiento no solo del Atoyac, sino de todos los ríos más contaminados de México”. Este modelo de saneamiento se replicará en municipios como Libres y Acatzingo, ampliando el impacto regional.

El plan de distribución hídrica diseñado para Santa María Oxtotipan canalizará los excedentes hacia las zonas de siembra de hortalizas. ı Foto: Especial.

La estrategia ambiental también integra la economía circular, aprovechando residuos sólidos para generar riqueza comunitaria y reutilizando el agua tratada, un “círculo regenerativo” que comienza en Puebla. La directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos Guadarrama, explicó que la infraestructura es compacta y opera con tecnología biológica sin químicos y con mínimo consumo eléctrico.

El presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Vázquez Romero, resaltó que es la primera planta del estado con características industriales de alta tecnología, un avance histórico tras 25 años. Fátima Monserrat Hernández, en representación de los beneficiarios, expresó que el proyecto brinda esperanza a las familias, pues el acceso a agua limpia significa salud y mejores oportunidades.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR