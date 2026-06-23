Rotoplas y bebbia convertirán lluvia en agua para deportivos públicos de la CDMX

En una capital donde las lluvias aumentan mientras persisten los problemas de abasto de agua, Rotoplas y bebbia anunciaron el lanzamiento de “Rotogotas por el Gol”, una iniciativa que financiará sistemas de captación pluvial en deportivos públicos de la Ciudad de México para reducir la dependencia de la red hidráulica y garantizar el funcionamiento de instalaciones utilizadas por miles de personas.

La campaña, desarrollada junto con Fundación Placemaking, aprovechará la temporada de lluvias de 2026 para instalar Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALLs) en espacios deportivos que enfrentan interrupciones frecuentes en el suministro y que, en muchos casos, destinan recursos extraordinarios a la contratación de pipas.

El anuncio ocurre en un contexto particular para la capital del país. De acuerdo con datos presentados por las empresas participantes, las precipitaciones registradas durante los primeros meses del año superaron hasta en 15 por ciento los promedios históricos. Sin embargo, diversas zonas de la ciudad aún enfrentan dificultades para garantizar el acceso regular al agua.

Los sistemas permitirán recolectar, filtrar y almacenar agua de lluvia para usos no potables dentro de los complejos deportivos. La tecnología ofrecerá una fuente complementaria para sanitarios, regaderas, limpieza y mantenimiento de instalaciones.

La necesidad resulta evidente si se considera el número de usuarios que dependen de estos espacios. Con base en estimaciones construidas a partir de información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del INEGI y el Censo de Población y Vivienda, entre 550 mil y 740 mil personas de entre 4 y 30 años utilizan diariamente deportivos públicos en la Ciudad de México.

Cuando el suministro disminuye, muchos de estos centros enfrentan dificultades para mantener sus servicios básicos. La compra de agua mediante pipas representa un gasto adicional que afecta recursos destinados a operación, mantenimiento y atención de usuarios.

Los recursos para financiar los sistemas de captación surgirán de las compras realizadas en la tienda en línea de Rotoplas y en su canal oficial de Mercado Libre, además de nuevas suscripciones de bebbia contratadas entre junio y el 15 de julio.

Fundación Placemaking tendrá a su cargo la selección de los espacios beneficiados y la supervisión de los proyectos, con el objetivo de garantizar que las soluciones lleguen a comunidades donde el acceso al agua representa un reto constante.

A través de “Rotogotas por el Gol”, las organizaciones buscan demostrar que la lluvia puede convertirse en parte de la solución frente a los desafíos hídricos de la capital. La meta consiste en transformar un recurso que con frecuencia termina en el drenaje en una fuente de abastecimiento capaz de fortalecer espacios comunitarios fundamentales para la actividad física, la convivencia y el bienestar social.

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