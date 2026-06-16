Premios LOGRA 2026 reconocen estrategia ambiental de Rotoplas

En la reciente edición de los Premios Logra 2026, entregados por Pacto Global de las Naciones Unidas Red México, Grupo Rotoplas fue distinguido con el segundo lugar en la categoría Planeta.

La metodología de los Premios Logra prioriza la comprobación de impactos por encima de los compromisos declarados. Las propuestas participantes presentan evidencia sobre beneficios sociales, ambientales o económicos, con el objetivo de identificar prácticas con efectos verificables.

Al respecto, Guillermo Punzo Suazo, gerente de Sustentabilidad de Rotoplas, refirió que este reconocimiento “refleja que las decisiones en procesos industriales pueden traducirse en reducciones medibles de impacto ambiental”.

La compañía obtuvo esta posición gracias a su proyecto de transición tecnológica en plantas de manufactura. La actualización del proceso de producción del Tinaco Plus+ genera ventajas en sostenibilidad, eficiencia y competitividad al incorporar energía renovable, disminuir el consumo de combustibles fósiles y agua, elevar el uso de materiales reciclados y optimizar los tiempos de fabricación.

A estas acciones se suma el análisis de ciclo de vida del Tinaco Plus+ y la publicación de una Declaratoria Ambiental de Producto (DAP), medidas que representan ejercicios inéditos de transparencia ambiental en América Latina para esta categoría de productos.

Punzo Suazo agregó que la modernización tecnológica de las plantas de Rotoplas es esencial para la ejecución de su Estrategia de Sustentabilidad y las metas de la Compañía.

Dentro de ellas, destaca el compromiso en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, donde esta iniciativa contribuye directamente a su cumplimiento. Refirió que, Rotoplas recibió en 2024 la validación de estos objetivos por parte de The Science Based Targets initiative, el estándar internacional más reconocido para la ambición climática corporativa.

Las iniciativas participantes en los Premios LOGRA se distribuyen en las categorías Personas, Planeta, Prosperidad y Paz, alineadas con los Diez Principios del Pacto Global. En este contexto, el reconocimiento a Rotoplas se ubica en el eje Planeta, enfocado en la atención al cambio climático y la protección de los recursos naturales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR