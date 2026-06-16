En Veracruz, construcción del tramo carretero Laguna Verde-La Mancha, beneficiará a 128 mil habitantes: SICT

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, lleva a cabo la construcción del tramo carretero Laguna Verde-La Mancha, en Veracruz, que beneficiará a 128 mil habitantes de la región.

La obra tendrá una longitud de 20 kilómetros y constará de dos carriles, cinco puentes, cuatro entronques y una plaza de cobro; su operación permitirá reducir 45 minutos en los trayectos.

El proyecto será una opción al tránsito vehicular de la zona, ya que en la actualidad la única alternativa es la Carretera Federal 180, también conocida como Carretera Costera del Golfo, la ruta escénica y comercial más larga de México.

El tramo en construcción registra un avance superior al 33 por ciento y forma parte de la autopista Cardel-Poza Rica, clave en la movilidad y el desarrollo de Veracruz, ya que conecta el centro con el norte de la entidad.

Los trabajos iniciaron en marzo de 2025 con el desarrollo de 4.5 km, dos puentes, un paso superior para maquinaria agrícola y el entronque Chapachapa de 1.65 km en los que se invirtieron 510 millones de pesos.

Para este año se tienen programados 2.5 km con una inversión de 279 millones de pesos e incluye tres puentes, tres pasos superiores para maquinaria agrícola, un paso vehicular y se le dará continuidad al entronque Chapachapa.

Laguna Verde-La Mancha es una obra que arrancó en 2023, pero que en la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se retomó para darle continuidad y se prevé concluirla en julio de 2027, en beneficio directo para los municipios de Actopan y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.

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FGR