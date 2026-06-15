Tren Lechería-AIFA se consolida como una alternativa moderna de movilidad con más de un millón de pasajeros

Otra forma de movilidad en el Valle de México.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), informa que, a mes y medio de haber sido inaugurado, el Ramal Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles se ha transportado a más de un millón de usuarios.

De esta manera, se consolida como una alternativa moderna de movilidad, al conectar de manera ágil y eficiente a miles de pasajeros con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El Tren Lechería-AIFA, de 22.94 km, opera con 10 trenes de última generación, de 100 metros de longitud, para dar servicio a 719 pasajeros cada uno; su accesibilidad es universal y el espacio está diseñado para viajar con maletas.

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En caso de ser necesario, sobre todo para los momentos de mayor demanda, se pueden acoplar dos trenes y trasladar a mil 400 pasajeros.

El trayecto desde la estación Buenavista y hasta la terminal aérea se recorre en aproximadamente 50 minutos, a una velocidad comercial promedio de 65 kilómetros por hora.

Este Ramal cuenta con seis estaciones y una terminal: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocan y Terminal AIFA; las cuales tienen elevadores, guías podotáctiles (permiten orientar sobre rutas seguras) y acceso a nivel, para personas con alguna discapacidad; mientras que la Terminal AIFA cuenta con escaleras eléctricas.

En el Tren Lechería-AIFA hay instaladas 294 cámaras de vigilancia para proteger tanto a usuarios como las instalaciones; 448 bocinas que permiten la comunicación con los usuarios. Además, los trenes están equipados con un Sistema Europeo de Control de Tráfico que garantiza la seguridad en la operación.

En esta ruta, el usuario puede acceder desde la estación Buenavista con el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, donde conecta con la Línea B del Metro, con las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, y con el sistema Ecobici CDMX.

En el Estado de México tiene conexión con el Mexibús, y a través de los CETRAMs (Centro de Transferencia Modal) ubicados en cada estación se enlaza con el transporte público local.

La SICT, a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informó que a mes y medio de haber sido inaugurado, el Ramal Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles se ha transportado a más de un millón de usuarios.https://t.co/B9jvS2xZ55 pic.twitter.com/hknmDoewYC — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 15, 2026

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