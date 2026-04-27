Tren Suburbano Lechería-AIFA; horarios, precio y estaciones

Este domingo se inauguró el nuevo tramo del Tren Suburbano, y con este se tendrá una manera más rápida y directa para transportarse desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Con la reciente apertura del Tren Suburbano que va de Lechería hacia el AIFA las y los usuarios contarán con una opción de movilidad que conecta el norte del Valle de México con la capital.

Este recorrido del nuevo tramo permite que los usuarios puedan trasladarse desde Buenavista hacia el AIFA de manera directa, por lo que ahora quienes tengan un vuelo o residan cerca del aeropuerto podrán ahorrar tiempo durante sus traslados.

El nuevo transporte ferroviario, ayer, al iniciar sus recorridos. ı Foto: David Patricio›La Razón

Horarios, precio y estaciones del Tren Suburbano Lechería-AIFA

Se estima que con el nuevo tramo del Tren Suburbano Lechería-AIFA el trayecto únicamente dure unos 60 minutos, con una reducción paulatina hasya 43 minutos en total, y se estima que los trenes de este circule con frecuencia durante la mayor parte del día.

El horario del Tren Suburbano Lechería-AIFA es el siguiente:

Lunes a viernes de 05:00 horas a 00:30 horas

Sábado de 06:00 horas a 00:30 horas

Domingo de 07:00 horas a 00:30 horas

El costo por promocion será de 45 pesos durante un mes para el trayecto largo, y de 11.50 pesos para trayectos intermedios, y posteriormente estas tarifas serán ajustadas.

Comunicado de Prensa: Inauguración del Tren "Felipe Ángeles" Buenavista-AIFA. pic.twitter.com/piYLPJjZFE — Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) April 27, 2026

De acuerdo con la información que se conoce, se contará con un total de 10 trenes que realicen el trayecto desde Lechería hasta el AIFA, y cada uno de estos se dentendrá por un total de 10 minutos en cada una de las estaciones.

Las estaciones que forman parte de este nuevo tramo del Tren Suburbano son las siguientes:

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Además de estas, las estaciones del Tren Suburbano que ya se encontraban operando son las siguientes:

Cuautitlán

Tultitlán

Lechería

San Rafal

Tlalnepantla

Fortuna

Buenavista

Esta última es la estación que conecta con la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC), y con la Línea 1 del Metrobús; lo que permite que el Valle de México y la Ciudad cuenten con mayor conexión.

La ruta que ya existía del Tren Suburbano no sufrió ningún tipo de cambios, por lo que este continúa operando en los mismos horarios y frecuencia habituales, y los andenes y trenes también son los mismos.

Información oficial y actualizaciones del#TrenSuburbano en https://t.co/ia185mQ93A

Canales Oficiales Tren Felipe Ángeles en FB y X @TrenAIFA pic.twitter.com/RkmHV0p6b5 — Tren Suburbano (@Suburbanos) April 26, 2026

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