Inauguran Tren ‘Felipe Ángeles’ Buenavista - AIFA; Sheinbaum celebra ‘misión cumplida’

Sheinbaum y su esposo, Brugada, Gómez y Menchaca a punto de cruzar la puerta del Tren Buenavista - AIFA.

Al afirmar que este evento representa una “misión cumplida para el pueblo de México”, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración y corte de listón del Tren “Felipe Ángeles” Buenavista - AIFA, tramo del sistema de transporte que conecta el centro de la Ciudad de México con el Aeropuerto ubicado en el Estado de México.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de los titulares de los gobiernos de Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México, encabezó la inauguración del tramo Buenavista - AIFA del medio de transporte anteriormente conocido solamente como “Tren Suburbano”.

De izq. a der.: Jesús Tarriba, esposo de la presidenta; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Delfina Gómez, gobernadora de Edomex; Clara Brugada, jefa de Gobierno, y Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Tras presentar los detalles técnicos del nuevo medio de transporte, la presidenta cortó el listón inaugural. La acompañaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

El tramo Buenavista - AIFA cuenta con 12 estaciones, si bien se conecta con el tramo Buenavista - Cuautitlán mediante las paradas Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería.

Corte de listón del Tren 'Felipe Ángeles' Buenavista - AIFA. ı Foto: Captura de video

Después de Lechería, el tramo Buenavista - AIFA recorre las estaciones:

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

El viaje dura aproximadamente 45 minutos desde Buenavista hasta el AIFA, y se estima que el nuevo medio de transporte movilice 57 mil pasajeros diarios.

Detalles del Tren "Felipe Ángeles" Buenavista - AIFA, presentados durante la inauguración. ı Foto: Captura de video

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la apertura del tramo pese a las dificultades que se presentaron, y aseguró que, gracias a proyectos como éste, su gobierno se consolida como uno que atiende las necesidades de la gente.

“Eso significa que garantizamos los derechos del pueblo, que garantizamos el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud y también el derecho a la movilidad”, dijo la presidenta.

“Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden. Significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas”, abundó.

El tren Buenavista - AIFA comenzó sus primeros viajes este domingo, y durante la inauguración se informó que el precio del viaje, como promoción por inauguración, será de 45 pesos.

“Hoy le decimos al pueblo de México, gobernamos para el pueblo. Misión cumplida, pueblo de México”, concluyó Sheinbaum Pardo.

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