Tren Suburbano pasa de manos de privados al Gobierno y se llamará Felipe Ángeles: CSP

El Tren Suburbano, que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, pasará en su totalidad a manos del Gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y cambiará al nombre Tren Felipe Ángeles, cuyo tramo Lechería-AIFA se inaugurará el próximo domingo 26 de abril, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El llamado Tren Suburbano, que le vamos a llamar el Tren ‘Felipe Ángeles’, el que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora va a operar como uno a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, dijo en su conferencia matutina.

El Dato: Las rutas CDMX-Nuevo Laredo, CDMX-Querétaro y, en el norte, Saltillo-Nuevo Laredo, León-Guadalajara y Guadalajara-Nogales continúan, informó la Presidenta.

Destacó que esta adquisición forma parte del plan de recuperación ferroviaria que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa en el Segundo Piso de la Transformación con la construcción del México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo y se valora el Ciudad de México-Veracruz.

“La decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el Ciudad de México-Cuautitlán y hubo un acuerdo con las empresas; se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra. Ahora toda la red va a poder ser operada de manera pública”, mencionó.

Adquisición ı Foto: Especial

La inversión de esta adquisición fue por cinco mil 999 millones de pesos, expuso el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez. Con esto, el tren se convertirá en una empresa de participación estatal mayoritaria.

En el acuerdo anterior, la empresa española CAF tenía 43.4 por ciento de las acciones, Omnitren, 7.6 por ciento y con la minoría estaba el Fonadin, con 49 por ciento.

El funcionario explicó que este medio de transporte cobra gran relevancia, pues funcionará como un punto de partida para los trenes que van desde el centro de la CDMX hasta el AIFA, luego a Pachuca, y también para los trenes del norte que pasarán por Querétaro. Actualmente, las estadísticas apuntan a que en un año transporta a 45.1 millones de personas.

“Cuando se hizo este Tren Suburbano, no solamente se hizo con dinero privado, también se hizo con dinero del gobierno: se hizo con un apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura por 11 mil millones de pesos y con un financiamiento también de Banobras”, comentó.

De inicio, el costo de este transporte se mantendrá en 11.50 pesos en los tramos cortos, mientras que los largos costarán 26.5. Aclaró que el trayecto completo hacia el AIFA costará 45 pesos en el primer mes de operación, pero más adelante se publicarán las tarifas definitivas y se evaluará la posibilidad de que también se incluya en la Tarjeta de Movilidad Integrada.

El Tren Suburbano pasa de privados al Gobierno ı Foto: Especial

Mendoza Sánchez señaló que la operación del tren estará a cargo de Fonadin y la administración se buscará conducir con un uso eficiente de los recursos.

Explicó que esta transacción forma parte de las acciones en materia ferroviaria del Plan México, cuya primera etapa fue la adquisición del Tren Suburbano de 7 estaciones que conecta la Ciudad de México y el Estado de México; la segunda etapa comprende el ramal hacia el AIFA con siete estaciones, y la tercera etapa es el tren AIFA-Pachuca, de seis estaciones.