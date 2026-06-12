RAÚL Jiménez, ayer, tras el segundo gol contra Sudáfrica que dedicó a su padre; atrás,Julián Quiñones, anotador del primero

México no tuvo rival en la cancha, pero tampoco puntería en la inauguración del Mundial 2026.

Muchas opciones de gol, pero no las pudieron concretar y eso provocó que el marcador sobre Sudáfrica terminara solamente 2-0 gracias a los tantos de Julián Quiñones a minuto 9 y de Raúl Jiménez al 73’.

Desde el sibaltazo inicial se veía a una Selección Mexicana muy productiva al ataque. Colocar a Quiñones prácticamente detrás de Raúl Jiménez provocaba que el equipo se viera ofensivo y con mucha fuerza al frente. Los arribos de Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez hacían que el tanto por las bandas como por el interior pudieran penetrar de buena manera. Pese a todas esas facilidades, los errores también eran constantes.

Tras una falla de la defensa de Sudáfrica, Erik Lira recuperó el balón que le cayó a Quiñones para entrar al área y con un disparo que le pasó por debajo de las piernas a Ronwen Williams, portero visita ante, se abrió el marcador.

Con esta anotación , el ex del América se convierte en el segundo naturalizados que hace gol por México en una copa del Mundo, el otro fue Antonio Naelson “Sinha”, en Alemania 2006.

La afición sabía que el equipo Tricolor podía dar más y que los goles estarían muy cerca de llegar, pero los postes, la poca contundencia y el arquero rival que se convirtió en héroe hacían que de los cánticos de “México, México” se pasara a un silencio absoluto.

Julián Quiñones volvió a aparecer al minuto 19 para sacar un disparo fuera del área. El encuentro se trasladó al medio campo y una Sudáfrica que lucía muy desacomodada provocaba que los jugadores dirigidos por Javier Aguirre no tuvieran claridad.

Fue hasta el 39 cuando Álvaro Fidalgo mandó un centro al corazón del área, Jiménez logró conectar, pero Ronwen Williams volvió a lucirse sacó la de gajos por un costado. En esa misma jugada, Quiñones recibió la pelota y sacó un disparo que se estrelló en el palo.

Para la parte complementaria se esperaba que México saliera con más sierra al frente y la primera la tuvo Fidalgo, quien no se atrevió a pegarle a la pelota y le acabaron robando el balón dentro del área.

Al 50, el exmediocampista del América le puso un pase filtrado a Brian Gutiérrez, quien tocó la pelota, pero pasó por un costado.

Raúl intentaba pero no podía. Lo importante fue que al 73’ tras un centro se levantó en el área y con su especialidad, mandó el balón al fondo de las redes con un cabezazo. Este tanto es el primero que hace el ahora atacante del Wolverhampton en una Copa del Mundo.

El festejo que por 12 años esperó, desde su primera gran cita mundialista en Brasil 2014, finalmente llegó, y ante la afición mexicana, en la cancha en la que tantas anotaciones consiguió con el América.

Pero la celebración fue todavía más emotiva porque fue una diana dedicada a su papá, quien el pasado 11 de marzo falleció a los 62 años de edad a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas.

A falta de 10 minutos para que terminara el partido, Sudáfrica ya tenía dos hombres menos y México podía aprovechar su ventaja en el campo para intentar hacer el marcador más abultado y no sufrir para el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el Tricolor también terminó incompleto por la expulsión de César Montes al 92′.

Lo más probable es que Edson Álvarez, quien asiste por tercera ocasión al magno evento, ocupe su lugar en la central el jueves de la próxima semana, cuando el Tricolor choque contra Corea del Sur en Guadalajara, cotejo en el que intentará conseguir su boleto a dieciseisavos de final de manera anticipada.

El triunfo de ayer le permitió a México romper una racha de siete juegos inaugurales mundialistas sin triunfo.

Tenía saldo de cinco derrotas y dos empates, estos últimos contra Unión Soviética, en México 1970, y ante Sudáfrica cuando en 2010 el país africano acogió el magno evento, siendo el primero de su continente en hacerlo.

Además, la Selección Mexicana también alargó a 32 años su racha invicta en debuts, pues no cae desde aquel 0-1 ante Noruega en la justa de Estados Unidos 1994. Posteriormente logró cinco victorias y dos igualadas.

Solamente no venció a Sudáfrica en 2010 y a Polonia en Qatar 2022, este último un empate sin anotaciones.

Buscadoras quiebran última milla y protestan frente al Estadio CDMX

| Por Elizabeth Hernández |

La figura de Elizabeth Mancha se impuso como una herida abierta entre las decenas de policías que resguardaban el puente en el que ella sostenía la fotografía de su hijo. Madre de Mauricio, desaparecido hace cuatro años, gritaba desde lo alto los nombres de algunas de las más de 133 mil víctimas de desaparición que registra el país.

Aun cuando desde temprano varias organizaciones, entre ellas integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon hacia el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, en una movilización cantada desde días previos para atraer los reflectores del Mundial, la presencia policial impidió su avance y los contingentes quedaron prácticamente desintegrados; sin embargo, quienes llegaron a la primera milla fueron las madres buscadoras.

El Dato: La SSC solamente refirió que una mujer de 28 años, que habría participado en las agresiones, fue detenida y presentada ante el juez cívico, quien determinó dejarla en libertad.

ENCAPUCHADOS VOLTEARON un auto y colocaron una barricada. ı Foto: Cuartoscuro

Elizabeth fue una de las pocas que logró atravesar cercos de seguridad, vallas metálicas y camiones policiales colocados como muro para llevar su reclamo de justicia hasta las puertas del mítico coloso de Santa Úrsula.

A unos metros de la fiesta que daba inicio al Mundial de Futbol, mientras miles de aficionados celebraban los goles de la Selección mexicana, ella cantaba con la voz rota, acompañada de un ukulele y sujetaba con fuerza la pancarta con la fotografía y el nombre de su hijo.

“Eres la estrella más bella, eres el amor que nunca he de olvidar. Hasta encontrarlos a todos, porque hoy es mi hijo, pero si mañana es el tuyo también te voy a ayudar a buscar”, repetía, acompañada por activistas que montaron un performance artístico con fichas de desaparecidos.

Las madres buscadoras cumplieron su palabra. Aunque no todas alcanzaron el estadio, quienes sí llegaron cargaron también los nombres, los rostros y los expedientes de ausencia que sus compañeras no pudieron llevar hasta ese punto.

56 mil 320 policías participaron en el operativo de seguridad

NI LOS CABALLOS se salvaron de los ataques con petardos ı Foto: Cuartoscuro

A kilómetro y medio de las puertas del estadio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encapsularon al resto de las madres buscadoras y a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En ese punto, los contingentes que habían superado el primer bloqueo policial instalado sobre División del Norte y Tlalpan apenas avanzaron unos metros dentro de la llamada “primera milla” de seguridad del estadio.

Grupos anarquistas empujaron la marcha hasta chocar con los policías casi sobre el puente de Circuito Azteca. El operativo diseñado para blindar la “primera milla” mostró grietas desde ese momento. Los grupos avanzaron más de lo previsto. Desprendieron parte del enrejado del Tren Ligero, lo arrojaron a las vías y provocaron la suspensión del servicio.

MADRES BUSCADORAS protestaron en paz, aunque lograron colarse. ı Foto: Cuartoscuro

Todo inició cuando agentes con equipo antimotines intentaron replegar hacia la estación Vergel del Tren Ligero a los manifestantes que buscaban respaldar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras. Ahí, el conflicto escaló. Los manifestantes, en su mayoría embozados, lanzaron piedras, palos y petardos. Los policías respondieron con extintores y refuerzos, y Tlalpan quedó cerrada en dirección al norte.

200 embozados participaron en agresiones, según la SSC

Sin posibilidad de avanzar, los colectivos decidieron regresar sobre dicha avenida. En el camino lanzaron al aire, como acto de protesta, las flores de cempasúchil que el propio Gobierno capialino había colocado para decorar la vía mundialista.Otros manifestantes tomaron esas flores y las arrojaron contra la Policía que observaban desde el otro lado del Tren Ligero.

En el primer filtro, formado por dovelas de concreto y tres camiones del agrupamiento ecuestre hubo conflictos menores. Manifestantes quemaron llantas de esas unidades y sostuvieron enfrentamientos verbales con algunos policías.

Frente a los camiones, integrantes un colectivo feminista bailaron para exigir justicia por los desaparecidos. Vestidas con faldas regionales y pasamontañas rosa, pronunciaron nombres de personas ausentes al ritmo de letras de protesta.

Casi medio kilómetro atrás quedaron los contingentes de distintas secciones de la CNTE, cuyos integrantes optaron por evitar la confrontación al quedar frente a un muro formado por cientos de civiles que vestían de blanco, que se presentaron como “voluntarios por la paz”. Aseguraron que acudieron sin pertenecer a organización o partido alguno, y que buscaban frenar los disturbios que, dijeron, “le daban mala imagen a un México tan hermoso”.

INTEGRANTES de la CNTE prefirieron no avanzar para evitar confrontaciones ı Foto: Cuartoscuro

Ese grupo recibió reclamos de estudiantes y anarquistas, quienes aseguraron que desde el inicio de la concentración los vieron llegar juntos y atender instrucciones de funcionarios. Tras no poder avanzar, los secretarios generales de diversas secciones de la CNTE ofrecieron un breve mensaje. Ahí aseguraron que mantendrán las medidas de presión para obtener una negociación directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De esa forma, la protesta que salió desde Paseos de Taxqueña, con cientos de maestros y la intención de llegar al Estadio Ciudad de México, terminó antes de tiempo, contenida y dispersa.

Pero ese no fue el único punto vulnerable del cerco de la última milla. Manifestantes de diferentes planteles de la UNAM y de la UAM lograron entrar al estacionamiento del coloso de Santa Úrsula, donde tuvieron un primer choque con elementos de seguridad.

Más adelante, la protesta subió de tono y requirió la intervención de la policía montada, además del uso de gases dispersantes. Manifestantes identificados como parte del bloque negro saquearon negocios que aún permanecían abiertos sobre esa avenida.

Incluso, sacaron las autopartes de un taller mecánico y con ellas colocaron una barricada; además, destrozaron una patrulla de la policía y voltearon un auto.

Así, mientras dentro del estadio la fiesta avanzaba entre cánticos, goles y pantallas encendidas, afuera el blindaje de la llamada última milla se puso a prueba. Dos frentes de confrontación rompieron el cerco policial. A unos metros de la celebración, la otra cara del país —la de la protesta, la rabia y las ausencias— logró abrirse paso.

Diversas organizaciones sociales reportaron la detención de manifestantes sin que hasta el momento las autoridades determinaran la cifra exacta.

Refuerzan la vigilancia sanitaria de turistas

| Redacción |

ANTE LA LLEGADA de miles de visitantes internacionales por el Mundial de Futbol 2026, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fortaleció las labores de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan poner en riesgo la producción agroalimentaria del país.

La dependencia informó que el operativo especial contempla una mayor presencia de oficiales de inspección y binomios caninos en los principales puntos de entrada al territorio nacional, con el objetivo de detectar productos de origen animal y vegetal que no cumplen con las disposiciones sanitarias mexicanas.

99 canes y 77 manejadores operan en 20 entidades

El organismo exhortó a las y los visitantes a consultar previamente la lista de productos permitidos y restringidos antes de viajar a México, a fin de evitar contratiempos durante su ingreso al país.

Entre los artículos cuyo ingreso está prohibido destacan granos, semillas, flores, plantas, carne fresca de cualquier especie, productos porcinos procedentes de países con presencia de Peste Porcina Africana (PPA), quesos frescos, sándwiches, bocadillos y diversos productos farmacéuticos, químicos y biológicos destinados al uso animal.

Entre tacos y quinielas, diputados ven partido

| Por Claudia Arellano |

Mientras millones de aficionados se preparaban para ver el debut de México frente a Sudáfrica, en San Lázaro también se armó la fiesta futbolera. Eso sí, con ingredientes muy legislativos: pronósticos de marcador, tacos de canasta, fotos para redes sociales y, como no podía faltar en la política mexicana, algunos reclamos al gobierno capitalino.

Desde temprano, los coordinadores parlamentarios dejaron claro que el balón también rodaría en los pasillos del Palacio Legislativo.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que seguiría la ceremonia inaugural y el primer encuentro mundialista desde las instalaciones legislativas.

Como cualquier aficionado en día de partido importante, presumió en redes sociales la alineación de su equipo: colaboradores, personal de comunicación y trabajadores reunidos frente a las pantallas para apoyar a la Selección Mexicana.

“Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados”, escribió en su cuenta de X.

Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/tqlxUL7CQE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 11, 2026

La fotografía mostraba un ambiente relajado, muy distinto al de las sesiones maratónicas y las discusiones presupuestales. Por unas horas, las reformas quedaron en pausa para dar paso a los pronósticos futboleros.

En otro rincón del recinto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llegó a la Sala de Prensa vestida con los colores nacionales y cargando un arma de unidad nacional que rara vez falla: una canasta repleta de tacos de canasta.

Los reporteros, acostumbrados a conferencias, posicionamientos y declaraciones encontradas, encontraron esta vez un menú distinto. Entre salsa verde, servilletas y comentarios sobre la alineación mexicana, los tacos desaparecieron con una velocidad digna de contraataque mundialista.

La legisladora panista incluso se aventuró con su pronóstico: un contundente 2-0 a favor de México.

¡Vamos México!



Disfrutemos del #mundialdefútbol sin olvidar lo importante: México debe ser un país seguro, en donde todas las familias puedan salir adelante, ser felices y prósperas 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/wOW5i34Hh5 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 11, 2026

Monreal, por su parte, se mostró un poco más conservador y apostó por un 2-1, también favorable para el Tricolor. Al menos en algo coincidieron Morena y PAN: México debía arrancar con victoria.

Mientras dentro de San Lázaro se repartían porras y predicciones, afuera del estadio y en distintos puntos de la ciudad continuaban las movilizaciones sociales relacionadas con la inauguración mundialista.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra la policía capitalina por los operativos desplegados para contener el avance de grupos de maestros y madres buscadoras que intentaban acercarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

“La policía de la CDMX. Así serán buenos, pinches montoneros. Ojalá salieran a cuidar las carreteras y combatir al narco. Lo suyo es golpear a los maestros y a las madres buscadoras”, escribió el legislador.

El mensaje fue acompañado por imágenes de decenas de policías formando vallas sobre Calzada de Tlalpan, una de las principales rutas hacia el inmueble donde el mundo tenía puestos los ojos.

Así, mientras en las pantallas gigantes comenzaban a sonar los himnos y los aficionados se preparaban para gritar el primer gol, en la Cámara de Diputados convivían dos realidades muy mexicanas: la emoción de un Mundial que paraliza conversaciones y la política que nunca descansa.

Ayotzinapa se resiste al olvido; “queremos ser parte del juego”

| Por Claudia Arellano |

A pocos kilómetros de donde miles de aficionados celebraban la fiesta del futbol, Abraham observaba la larga fila de camiones detenidos sobre la autopista México-Cuernavaca. De 22 años y estudiante en la Normal Rural de Ayotzinapa, vestía una camiseta negra con el número 43 estampado al frente. En sus pies llevaba unos tenis de una marca famosa, aunque admitió entre risas que eran una versión pirata. Para él, el lujo y los reflectores del Mundial parecen pertenecer a otro país.

“Nosotros también queremos ser parte del Mundial, queremos que nos escuchen y que dejen de deslegitimizar el movimiento. No nos financia ningún partido; se volvieron como lo que decían que iban a destruir”, dijo, mientras permanecía varado junto con otros estudiantes y padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El Dato: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a que sea respetada la garantía de la protesta pacífica de los normalistas de Ayotzinapa y de las madres y padres de los 43.

La escena contrastó con la imagen que México busca proyectar al mundo. Dentro de los estadios, la atención está puesta en el espectáculo deportivo, mientras que en la entrada sur de la capital, decenas de jóvenes reclamaban que el caso no desaparezca de la conversación pública.

Abraham perdió interés por el futbol “desde que se hizo un negocio tan grande. Nos quitaron la pelota a los de abajo”.

El estudiante miró hacia los autobuses detenidos. Eran 12 unidades en las que viajaban normalistas con la intención de ingresar a la Ciudad de México, para pegar carteles sobre la desaparición de sus compañeros. Sin embargo, el trayecto se detuvo en la caseta de Tlalpan.

Las autoridades federales y capitalinas desplegaron un operativo para revisar los vehículos. De acuerdo con la versión oficial, la medida tenía como propósito garantizar la seguridad de los propios estudiantes y de la población en general.

Los normalistas rechazaron la inspección y, como consecuencia, las unidades fueron inmovilizadas.

5 horas fue bloqueada la circulación en la México-Cuernavaca

Detrás de los autobuses comenzó a crecer una fila interminable de automóviles. Conductores y pasajeros observaban con incertidumbre el desarrollo de los acontecimientos, mientras decenas de policías formaban un cerco en los alrededores.

Con el paso de las horas llegaron los padres y madres de los 43. Algunos descendieron de vehículos particulares y caminaron por la carretera. Otros aprovecharon espacios entre los carriles para avanzar a pie. Su objetivo era continuar hacia la capital para mantener viva una exigencia que, a más de una década de los hechos ocurridos en Iguala, sigue sin respuesta definitiva.

Entre ellos también había molestia por las acusaciones que recientemente los vincularon con supuestos apoyos políticos. Los familiares rechazaron categóricamente que el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, financiara sus movilizaciones y acusaron que esos señalamientos buscan desviar la atención del caso.

Consideraron que se intenta desacreditar un movimiento que, aseguran, se ha sostenido por años con la fuerza de las familias y de los estudiantes.

La tensión aumentaba conforme avanzaba la tarde. Los autobuses permanecían inmóviles y el acceso a la Ciudad de México seguía cerrado para los manifestantes. Del otro lado, cientos de elementos policiacos mantenían el operativo.

Mientras tanto, en las pantallas y transmisiones deportivas continuaban apareciendo imágenes de estadios llenos, cánticos y celebraciones. En la autopista, en cambio, los rostros eran distintos: madres con fotografías colgadas al cuello, jóvenes con mochilas al hombro y pancartas que recordaban un caso que se niega a desaparecer.

Para el normalista, el objetivo es el mismo que hace años. “Lo único que queremos es que nos escuchen”.

La policía capitalina bloqueó el paso a familiares de los 43, ayer. ı Foto: Claudia Arellano|La Razón

En una ciudad que hoy concentra la atención mundial por el futbol, un grupo de estudiantes y familiares intenta recordar que, detrás de la fiesta, todavía hay una herida abierta llamada Ayotzinapa.

Para la doctora Marisol López Menéndez, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el Mundial se ha convertido en una plataforma excepcional para que grupos que se perciben abandonados o ignorados encuentren visibilidad pública y coloquen sus demandas en la agenda nacional e internacional.

“Cada vez más grupos sociales encuentran en estos eventos internacionales el único espacio en donde, por necesidad, se les mira”, señaló.

La académica consideró que las movilizaciones convocadas en torno al Mundial no deben entenderse únicamente como acciones dirigidas contra el evento deportivo, sino como una manifestación del desencanto de sectores que no han encontrado respuestas satisfactorias a demandas que, en muchos casos, llevan años sobre la mesa.

Entre ellas mencionó las exigencias de la CNTE respecto a la Ley del ISSSTE de 2007 y las demandas de colectivos de búsqueda ante la crisis de desapariciones que vive el país.

López Menéndez explicó que, cuando las instituciones no ofrecen canales eficaces para atender problemas sociales, las personas suelen recurrir a formas de protesta más visibles para atraer la atención pública.

El Peribán, restaurante que abraza a migrantes

| Por Claudia Arellano |

En El Peribán, el olor a carnitas recién salidas del cazo se mezcla con historias de Cuba, Venezuela y Michoacán. Entre el crujir de los cueritos, el vapor que escapa de las tortillas y el bullicio de los comensales, también se cuecen historias de migración, adaptación y segundas oportunidades.

Para Leonora Carrington, “las carnitas eran casi un acto de alquimia”, cuenta en uno de sus relatos. Para la artista, así como el mole y otros platillos mexicanos, las carnitas “no eran sólo alimento, sino un ritual alquímico. Veía en la transformación del cerdo y las especias un proceso de magia, transmutación y resistencia en la cocina”.

La gerente de mercadotecnia explica que: “Ella (Carrington) veía en la transformación del cerdo y las especias una especie de magia. Y la verdad es que algo de eso sigue ocurriendo aquí”, pues explica que en su cocina no sólo se transforma la carne: “También se transforman vidas”.

El Dato: El negocio comenzó en un tianguis en 1982 y hoy cuenta con múltiples sucursales en la CDMX. Su especialidad son las gorditas de carnitas y el taco de achicalada.

Desde hace varios años, detalla, este restaurante especializado en carnitas michoacanas abrió sus puertas a trabajadores migrantes que llegaron a México para buscar algo más que un empleo, “un lugar dónde sentirse seguros”.

Talía, originaria de Cuba, encontró aquí una oportunidad para comenzar de nuevo. Lo mismo ocurrió con el gerente de la sucursal Marina, quien dejó Venezuela para construir un futuro más estable.

Y esa filosofía se respira en cada rincón del lugar. Mientras algunos empleados intercambian palabras con acento caribeño, otros presumen orgullosos las raíces michoacanas de un platillo que despierta debates sobre su origen.

Las carnitas, explica, nacieron después de la llegada del cerdo al continente americano y, aunque distintos estados de la República reclaman su autoría, para muchos mexicanos su corazón es Michoacán.

Y, precisamente, de ahí proviene el nombre del restaurante, ya que Peribán de Ramos es un municipio enclavado en el occidente michoacano cuyo nombre significa “lugar donde hilan”. Una coincidencia perfecta para un sitio donde se entretejen historias latinoamericanas de tan diversas regiones.

Enmarcado en Avenida Marina Nacional, este espacio culinario mezcla sabores, olores que evocan recuerdos y sueños latinos que satisfacen las esperanzas por construir mejores destinos.

Con la llegada del Mundial de Futbol, el Peribán espera convertirse en una embajada de sabor en medio de la capital del país, afirma: “Sabemos que muchos turistas no van a llegar hasta Michoacán, pero nosotros vamos a traer un pedacito del estado a la CDMX para que lo conozcan”.

Algunas sucursales se encuentran estratégicamente ubicadas entre el Estadio Ciudad de México y Ciudad Universitaria. Ahí suelen aparecer comentaristas deportivos, personalidades de televisión e, incluso, jugadores universitarios después de los entrenamientos.

Juan Carlos Vázquez, gerente de operaciones de la cadena, sonríe cuando habla del tema: “No digan que yo dije que comen carnitas”, bromea al referirse a algunos futbolistas que frecuentan el lugar.

Por la mañana, El Peribán es un espacio tranquilo donde la gente desayuna sin prisas, pero a la hora del futbol, el espacio se transforma: “Las pantallas se encienden, las matracas aparecen, los gritos se multiplican y los goles se celebran como si el estadio estuviera a unos metros”.

Norma Gallard destaca que, en una ciudad acostumbrada a correr, protestar, bloquear avenidas y vivir bajo tensión constante, el espacio se ha convertido en una pausa gastronómica donde las carnitas tradicionales, como las imaginaba Leonora Carrington, hacen su magia: reunir personas que venían de caminos distintos alrededor de una misma mesa, porque, al final, lo que se cocina aquí no son sólo carnitas: “son historias, acogida e inclusión, que es predicada y ejecutada por sus dueños, de origen purépecha, quienes no olvidan sus raíces migrantes”.

Movilizaciones, foco de medios internacionales

| Por Alejandro Galindo |

El silbatazo de arranque de la tercera Copa Mundial de Futbol de México no sólo fue nota internacional de alcance deportivo. La situación social y política de nuestro país también se coló en la conversación de la prensa extranjera, que destacó la concurrencia del evento en la cancha con la jornada de movilizaciones, los desafíos en materia de movilidad y hasta la ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Estadio Azteca.

“Las protestas del sindicato de maestros (la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) amenazaron con interrumpir el torneo a última hora”, destacó The Washington Post en su reporte, donde narró cómo “grandes multitudes de manifestantes bloquearon calles en varias zonas de la Ciudad de México y un grupo se enfrentó a las fuerzas de seguridad fuera del estadio durante el partido inaugural”.

48 selecciones nacionales concentra el Mundial de futbol.

“En la Ciudad de México, la ciudad más grande de Norteamérica y tristemente célebre por su intenso tráfico, se cancelaron las clases y se instó a los empleados a trabajar desde casa”, anotó también.

En su análisis, el diario estadounidense también dio peso a que la apertura del Mundial 2026 “se vio empañada por la represión migratoria del gobierno de Trump y los conflictos en Medio Oriente: Se trata del primer torneo en el que uno de los países anfitriones, Estados Unidos, se encuentra en guerra con uno de sus equipos participantes, Irán”.

El rotativo señaló las críticas generadas por “los precios exorbitantes de las entradas al Estadio Azteca”.

En un tono también crítico, el diario británico The Guardian describió que “el entusiasmo por la Copa del Mundo convive con un clima de inconformidad social y cuestionamientos sobre las inversiones realizadas para el torneo”, subrayó que México recibe el Mundial en un momento complejo y que, algunos sectores de la población, han cuestionado la prioridad otorgada a proyectos relacionados con la justa deportiva frente a problemas estructurales que afectan a millones de mexicanos.

The Guardian se refirió a las remodelaciones en las ciudades mexicanas sedes, presentadas por las autoridades “como parte del legado del torneo”, pero que fueron aplicadas contrarreloj, incluso algunas no alcanzaron a llegar a término.

Por su parte, la cadena del mundo árabe Al Jazeera evidenció los contrastes entre la fiesta deportiva y las manifestaciones ciudadanas: “Mientras miles de aficionados llegan para participar en los festejos mundialistas, distintos grupos sociales buscan exigir respuesta a sus protestas”.

De manera similar, las agencias Reuters y AP reflejaron las protestas de la CNTE, de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y otros grupos que han aprovechado los reflectores internacionales para que sus demandas tengan mayor alcance y visibilidad.

Este escenario, expusieron, han provocado cierres de calles y alteraciones a la movilidad en diversos puntos de la capital mexicana.

En una perspectiva distinta, la española EFE señaló que el Mundial 2026 “se ha convertido en una edición inédita, no sólo por ser la que mayor número de selecciones nacionales ha concentrado en su historia, sino por el hecho de que ningún mandatario ha estado en las gradas del Estadio Ciudad de México en la jornada inaugural, ni siquiera la Presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum”.

El Dato: La prensa internacional también destacó el espectacular show musical de la inauguración, calificándolo como una de las producciones más ambiciosas de los torneos.

La agencia de noticias con sede en Madrid puso en relieve que “en una imagen insólita, al recinto deportivo más emblemático de México, sede mundialista en tres ocasiones, no acudió ningún Jefe de Estado extranjero, dejando la representación política en funcionarios de segundo nivel para el torneo futbolístico más importante a nivel global”.

Exigen garantizar derecho a libertad de manifestación

| Por Claudia Arellano |

Ante los hechos registrados durante la movilización de familiares de personas desaparecidas la noche del miércoles, Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades de la Ciudad de México y al Gobierno federal a garantizar plenamente el derecho de los colectivos y familias buscadoras a manifestarse pacíficamente, en el contexto del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La organización defensora de derechos humanos advirtió que el Estado mexicano tiene la obligación de facilitar y proteger las protestas sociales, especialmente aquéllas encabezadas por personas que exigen verdad y justicia frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

“Las autoridades tienen la obligación de facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, no de obstaculizarlo. Su actuación debe privilegiar el diálogo, la protección de la integridad de quienes se manifiestan y la adopción de medidas para prevenir cualquier forma de represión, intimidación o uso innecesario de la fuerza”, señaló Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México.

La organización destacó que las familias buscadoras han desempeñado un papel fundamental para visibilizar la problemática de las desapariciones en el país y para impulsar acciones encaminadas a la búsqueda de personas, la identificación de víctimas y el acceso a la verdad y la justicia.

En ese sentido, sostuvo que su labor constituye una forma legítima de defensa de los derechos humanos que debe ser reconocida, respetada y protegida por las instituciones del Estado. Advirtió que, en un momento en que la atención pública y mediática se concentra en un evento internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades deben garantizar que las demandas de las familias de personas desaparecidas puedan expresarse libremente, sin restricciones indebidas ni actos de estigmatización o criminalización.

“Las familias buscan porque el Estado no ha garantizado plenamente verdad y justicia. Su exigencia no puede ser tratada como una amenaza al orden público. Garantizar su derecho a manifestarse no es una concesión: es una obligación”, agregó Olivares.

Finalmente, la organización hizo un llamado a investigar cualquier denuncia relacionada con posibles abusos cometidos durante la movilización.

Partido del Tri se cuela al plantón de la CNTE en el Centro Histórico

| Por Tania Gómez |

Mientras la Selección de México enfrentaba a su similar de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de futbol, el encuentro también se jugaba en los alrededores del Zócalo capitalino.

Frente a televisores improvisados, en pantallas de teléfonos celulares y desde las propias casas de campaña de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decenas de personas siguieron las acciones del encuentro y celebraron los goles del Tri en medio del plantón magisterial y las restricciones de acceso a la Plaza de la Constitución.

El Dato: Los dirigentes que participaron en la protesta en Tlalpan reiteraron que el plantón, el paro nacional y sus protestas seguirán los próximos días en la capital y en el país.

Aunque el acceso al Zócalo permanecía limitado por las vallas colocadas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, el ambiente futbolero se hizo presente en las calles aledañas.

Comerciantes, peatones, trabajadores, turistas y aficionados encontraron la manera de seguir el partido, convirtiendo cualquier pantalla disponible en un punto de reunión improvisado.

En los campamentos de la coordinadora el interés por el partido fue variado. Mientras algunos profesores permanecieron atentos al desarrollo del encuentro, otros continuaron con sus actividades habituales sin mostrar demasiado interés por el futbol. En el ubicado sobre avenida 5 de Febrero esquina con Uruguay, varios docentes siguieron la transmisión mediante teléfonos celulares.

Otros se acercaron a las vitrinas de un restaurante para ver el partido. ı Foto: Tania Gómez|La Razón

La expectativa crecía con cada avance del conjunto mexicano y, cuando cayó el primer gol frente a Sudáfrica, la reacción fue inmediata. Los maestros que observaban el encuentro dieron brincos, levantaron los brazos y celebraron con entusiasmo la anotación.

Algunos corrieron hasta la ventana de un restaurante, para ver en la televisión la repetición del gol. Por instantes, la emoción del futbol desplazó cualquier otro tema de conversación.

El Tip: El diputado Ricardo Monreal culpó a los gobiernos neoliberales del conflicto con la CNTE al aprobar la Ley del ISSSTE: “Estamos pagando las consecuencias de sus actos”.

En otros puntos del plantón, varios integrantes de la CNTE continuaron con la rutina de la protesta. Algunos aprovecharon la hora del partido para comer. Otros permanecieron sentados conversando entre ellos y varios más siguieron realizando actividades relacionadas con la organización del campamento.

En otro de los campamentos de la coordinadora en la calle República de Uruguay, los profesores seguían el partido en sus celulares, incluso acostados en el suelo. Durante el segundo gol de México, algunos celebraron con aplausos, gritos y muestras de alegría, e incluso se levantaron de sus asientos para festejar la anotación.

Sin embargo, la escena cambió de manera repentina cuando los maestros se percataron de que estaban siendo grabados por La Razón. Al notarlo, dejaron atrás los festejos futboleros y comenzaron a lanzar consignas contra el Gobierno, retomando las demandas que forman parte de su movilización.

Los menos comunicativos vieron cada quien en su teléfono el encuentro. ı Foto: Tania Gómez|La Razón

Los aplausos y los gritos de celebración dieron paso a las consignas políticas en cuestión de segundos, en una imagen que reflejó la convivencia entre la protesta social y uno de los acontecimientos deportivos que más atención despierta entre los mexicanos. Sobre avenida 20 de Noviembre la escena fue distinta. Ahí, algunos maestros acomodaron sus sillas en dirección hacia la megapantalla instalada para el FIFA Fan Fest. Desde sus propias casas de campaña y a varios cientos de metros de distancia, siguieron discretamente la transmisión del partido sin abandonar el lugar donde permanecen instalados.

Las sillas orientadas hacia la pantalla dejaban ver el interés de quienes buscaban mantenerse atentos al encuentro sin dejar de participar en el plantón. Desde ahí observaban las acciones del juego y reaccionaban a las oportunidades más importantes generadas por la Selección Mexicana.

Entre vallas metálicas, casas de campaña, consignas y comercio ambulante, el partido inaugural entre México y Sudáfrica consiguió convertirse por unas horas en un tema común para buena parte de quienes se encontraban en el corazón de la Ciudad de México.

A lo largo de la transmisión tampoco se registraron incidentes entre los integrantes de la CNTE y los asistentes que acudieron a seguir el partido en las inmediaciones del Zócalo.

Pese a la presencia de los campamentos magisteriales, no hubo conatos de enfrentamiento, intentos por ingresar a la Plaza de la Constitución ni acciones para impedir el desarrollo de las actividades relacionadas con la transmisión del encuentro.

La jornada transcurrió entre la protesta y el futbol. Mientras algunos maestros hicieron una pausa para seguir el debut de la Selección Mexicana y celebrar sus goles, otros continuaron con las actividades habituales del plantón.

Al final, las consignas, las casas de campaña y los gritos de gol coexistieron durante varias horas en el corazón de la Ciudad de México, sin que la movilización alterara el ambiente generado por el arranque del torneo internacional.

Visitantes subutilizan el AIFA para llegar a inauguración del Mundial

| Por Alan Gallegos |

En la jornada de apertura del Mundial de futbol, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue subutilizado para la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, que optaron por otras vías para su arribo a la Ciudad de México.

En un recorrido en la zona hecho por La Razón, fue posible constatar la escasa llegada de aficionados al futbol de orígenes extranjero y nacional a la terminal aérea localizada en el municipio de Zumpango, Estado de México.

El Dato: EN EL AEROPUERTO Felipe Ángeles operan al menos 4 empresas que proporcionan servicio de transporte: Taxi Viaja Seguro, Taxi Driver AIFA, Taxis Marín y Movitax.

La mayoría de visitantes que arribaron al AIFA fueron, en su mayoría, de nacionalidad colombiana, quienes quedaron “encantados con las instalaciones” de la terminal aérea y, al enterarse de los bloqueos afuera del Estadio Ciudad de México, optaron por viajar a la capital del país a través del recién inaugurado Tren Suburbano en su estación AIFA.

La llegada de los colombianos al Felipe Ángeles se debe a que su selección va a disputar el primero de los tres partidos de su grupo frente a Uzbekistán, en el Estadio CDMX, el próximo miércoles.

El equipo cafetero también tendrá un partido en el Estadio Guadalajara, el martes 23 de junio, frente a la selección de República del Congo.

ASPECTO EXTERIOR de la infraestructura de transporte, ayer por la mañana. ı Foto: Alan Gallegos|La Razón

VUELOS Y BLOQUEOS. En entrevista con La Razón, algunos aficionados del país sudamericano mencionaron que optaron por viajar al AIFA en lugar de hacerlo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a que “hay menos gente y está más tranquilo”.

“Es un viaje corto. Sólo hemos tenido unos pequeños problemas con Migración, pero es parte de la seguridad; pasamos y aquí estamos para disfrutar del Mundial y de nuestra selección”, comentaron.

“El aeropuerto es muy bonito, muy amplio, y no es tan transitado como el otro. También estamos enterados de los bloqueos, por eso llegamos antes, para ver cómo es el movimiento y la apertura del Mundial”, dijo un aficionado colombiano, que optó por reservarse su identidad.

También llegaron algunos aficionados de países como Argentina, Ecuador y Brasil, quienes reconocieron que, aunque sus selecciones van a jugar todos sus partidos en Estados Unidos, quieren vivir el ambiente mundialista en México.

Algunos comerciantes que trabajan dentro del AIFA reconocieron que “esperaban mucha más gente”; sin embargo, aseguraron que sí notaron más movimiento de lo habitual.

Otros comentaron que la poca afluencia también se debe a la cancelación de vuelos de Estados Unidos hacia el AIFA.

10 estaciones y 2 terminales tiene el Tren Suburbano

TREN PRÁCTICO. Algo que la mayoría de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, destacaron del AIFA, es la facilidad de llegar al centro de la capital mediante el nuevo Tren Suburbano, el cual tiene una estación situada a poco menos de 300 metros de la terminal.

El tiempo de traslado de la estación del AIFA a Buenavista es de 45 minutos y se puede transbordar a otros medios como el Metro y el Metrobús.

Durante el trayecto, fue posible observar algunas obras de mejoramiento urbano que quedaron inconclusas, sobre todo a la altura de las estaciones Xaltocan y Cajiga.

DENTRO del edificio, el flujo de viajeros era escaso ayer jueves. ı Foto: Alan Gallegos|La Razón

No obstante, esto no influye en el tiempo de traslado, por lo cual mucha gente opta por tomar este medio de transporte que, a diferencia de otros que hay en el aeropuerto, es más económico.

En entrevista, uno de los aficionados mexicanos, originario de Hidalgo, dijo que, tras enterarse de los bloqueos a los alrededores del Estadio Ciudad de México, tomó la decisión de llegar al AIFA y abordar el Tren Suburbano.

El Tip: LA INSTALACIÓN aérea tiene registro, en el acumulado desde 2022, de haber llevado a cabo 34 mil 997 operaciones de carga, de las cuales 32 mil 359 fueron internacionales.

“Venimos del estado de Hidalgo; tomamos el tren; es nuestra vía de acceso rápido para llegar a la Ciudad de México. No sabemos qué esperar de las manifestaciones, pero lo único que queremos es divertirnos. No se nos hizo complicado llegar al aeropuerto; venimos en carro, lo dejamos aquí en el estacionamiento; para nosotros es mucho más fácil irnos en tren que en auto”, refirió.

La mayoría de los visitantes reconocieron que el Tren Suburbano es más económico, ya que los taxis del aeropuerto cobran entre mil 200 y mil 500 pesos a la zona del estadio.

POCAS ALMAS ı Foto: Especial

RESTRICCIONES. Cabe mencionar que los taxis de plataforma no pueden ingresar al aeropuerto, por lo cual, si un usuario quisiera este servicio, tendría que salir hasta la carretera a Tonanitla, que son aproximadamente 14 kilómetros de distancia entre ambos puntos.

Además de taxis, el aeropuerto cuenta con seis líneas de autobuses, que van, en su mayoría, a la zona centro del país.

A diferencia de los taxis, los camiones tienen precios más económicos. Por ejemplo, un viaje del AIFA hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se podía conseguir desde 140 pesos.

Dentro del AIFA también había voluntarios de la FIFA, quienes se encargaban de mostrar a los turistas las diferentes salidas del aeropuerto y los apoyaban en el momento de abordar o descender de un vuelo.

Fiesta, piratería, desmayados y hasta basura marcan al Zócalo

│ Por Jonathan Castro |

El grito de gol retumbó con un Zócalo y calles aledañas repletos. Los vasos con cerveza y regreso volaron por todos lados. Unos abrazaban a sus familias, amigos y hasta desconocidos. Otros más pasaron un mal momento al desmayarse por el calor, que luego lo opacó la lluvia y la gran cantidad de basura que los aficionados dejaron.

A las 10:00 horas las autoridades capitalinas permitieron el acceso a miles de aficionados al futbol al Fan Fest del primer cuadro de la ciudad. La afición hizo largas, pero al momento de pasar, muchos rompieron filas y se abalanzaron.

El Dato: Pasadas las 13:00 horas, la Secretaría del Medio Ambiente registró el pico más alto de radiación solar extrema en la ciudad, por lo que recomendó el uso de bloqueador.

“Mejor hay que salirnos, porque yo creo se va a poner gacho”, le dijo una mujer a su pareja, pues los dos, entre tumultos de una ola verde, querían pasar junto con sus dos hijos al Fan Fest. Ante el temor de los apretones y empujones abortaron la misión, la cual muchos otros cumplieron.

En la calle Venustiano Carranza muchos negocios estaban cerrados y otros prefirieron poner cadenas para evitar que la gente pasara sólo a los baños. En algunos, aunque sea un pan o chicles debieron comprar quienes querían ir al sanitario.

También hubo quienes aprovecharon para vender playeras pirata de la Selección en 100 pesos o llaveros del balón Trionda, por 10 pesos. Incluso unos brasileños pusieron su changarro de gorras, sombreros villeros, playeras, casacas y más, con precios de 50 hasta 300 pesos.

“Estamos vendiendo las playeras de Brasil, de las verdeamarela. México es una ciudad muy bella, estamos agradecidos de estar aquí. Muy agradecido de estar en la tierra del Chavo (del ocho)”, dijo a La Razón Mathias, uno de los vendedores, quien se esforzó para hablar un poco de español con su acento portugués.

120 mil fans asistieron a eventos de la zona Centro de la ciudad

Una hora después de empujones, largas filas, mentadas de madre, Cielitos Lindos y hasta huélums, miles de mexicanos y extranjeros pasaron al Zócalo y lo llenaron a tal grado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya estaba a su máxima capacidad: 100 mil personas, por lo cual invitó a los seguidores del Tri a ir al Fan Fest de Garibaldi.

Pese a ello, muchos aficionados aún entraban por los distintos accesos. Unos prefirieron sentarse a la sombra de los pequeños árboles que están frente al Palacio del Ayuntamiento por el intenso calor, ya que, según la Secretaría del Medio Ambiente, la radiación solar fue extrema.

Paramédicos que estaban ubicados en la esquina de 20 de Noviembre atendieron a varias personas a quienes se les bajó la presión y se desmayaron. De acuerdo con el personal, el golpe de calor fue la principal causa de sus atenciones, pues algunos no desayunaron.

Mujeres venden ilegalmente latas de cerveza en el Fan Fest. ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

Esta situación no la desaprovecharon algunas personas, quienes accedieron al Fan Fest con mochilas con varios six-packs de cervezas para vender en 25 pesos la lata de 355 mililitros.

Durante la ceremonia para iniciar el partido entre México y Sudáfrica, quienes inauguraron un Mundial, como el de 2010 en el que quedaron 1-1, la transmisión de la FIFA mostró a su presidente, Gianni Infantino, y la bandera de Estados Unidos. y los mexicanos se hicieron sentir con estruendosos abucheos.

Al minuto 9 del encuentro, el bicampeón con Atlas y colombiano naturalizado mexicano, Julián Quiñones, marcó el primer gol de la justa deportiva y el Zócalo explotó, y las chelas y chescos volaron.

La banda no dejó de festejar a sus muchachos. Les coreó cada jugada, le mentaron la madre al árbitro por no marcar faltas y también insultaron a los Bafana Bafana, quienes terminaron con dos expulsados.

La algarabía se vivió de nuevo al minuto 67 cuando El Lobo de Tepeji, Raúl Jiménez, por fin marcó un gol en un Mundial. El rojinegro y el nuevo jugador del Wolverhampton salieron de cambio y el Zócalo se les rindió.

Con el silbatazo final, mexicanos y extranjeros empezaron la “huida” a otras zonas de la ciudad para celebrar, aunque se encontraron con la intensa lluvia.

Desde las 11:00 horas el Zócalo ya estaba a su máxima capacidad. ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

Una vez pasada la nube cargada de agua, el Zócalo lució no sólo mojado, sino con mucha basura, que los trabajadores de limpia comenzaron a barrer.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil ya advirtió en diversas ocasiones que la basura de la calle causa 50 por ciento de los encharcamientos en época de lluvias.

“Estuvo muy padre, pero, al mismo tiempo, vemos que hay un chorro de marchas, de problemas en la ciudad y se nota en la basura.

“Es triste, porque la educación no sólo viene del Gobierno, sino de nuestra casa y si no nos enseñamos desde pequeños que debemos recoger nuestro mierdero, así lo vamos a dejar”, dijo Alejandra, originaria de Reynosa, Tamaulipas.

Arranca Mundial 2026, pero sin llenar comercios ni aeropuertos

| Por Berenice Luna, Cuahutli R. Badillo y Víctor Valencia |

La fiebre del Mundial llegó por fin a territorio nacional con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un espectáculo seguido por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en la Ciudad de México la afluencia esperada no se reflejó en comercios ni en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde un recorrido realizado por La Razón constató una actividad menor a la prevista.“

“No, no hay gente. Está muerto. Según iba a haber mucha gente y no. Hace una semana sí había, ahorita, este día no hay nada”, dijo Félix, conductor de un taxi autorizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.

El Dato: En mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó la primera fase de remodelación del AICM, la cual tuvo una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

Las obras no se concluyeron del todo antes de ser abiertas al público, en la T2. ı Foto: C. Badillo, V. Valencia y B. Luna|La Razón

El conductor creyó que ayer, día de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto capitalino estarían abarrotadas por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros; sin embargo, el escenario no fue ése.

El conductor señaló a La Razón que, desde las seis de la mañana que inició su turno en la Terminal 1, ubicada en avenida Capitán Carlos León, y hasta las 11:30 sólo realizó dos viajes, indicó que la situación también afectó a los taxis de aplicación como DiDi y Uber, pues desde su perspectiva tampoco tuvieron suficientes viajes como en otros días.

En la Terminal 2 se observó una situación similar, ya que alrededor de las 08:00 de la mañana, se encontraba semidesierta, pocos usuarios esperaban a familiares o amigos en la puerta 4; otros más solicitaban taxis en los sitios autorizados, y los que optaron por usar servicios privados a través de plataformas digitales tuvieron que caminar más de 400 metros para salir a la bahía habilitada para ese tipo de servicios, pero todo transcurrió en calma. No se observaron tumultos de personas, ni los vehículos en doble fila esperando pasajeros que se aprecian en un día normal.

Entrevistada por este diario, una joven de seguridad de la misma terminal aérea y que solicitó el anonimato, señaló que desde este miércoles, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con tomar el aeropuerto, se observó una disminución considerable en la afluencia de personas.

45 millones de pasajeros recibe el Aeropuerto

Algunas personas convivían horas antes de la inauguración del Mundial 2026, ayer en el Zócalo. ı Foto: C. Badillo, V. Valencia y B. Luna|La Razón

Ayer, personal de seguridad aeroportuaria (seguridad privada y elementos de la Marina) resguardó, de nueva cuenta, cada una de las puertas del recinto, con ojo vigilante, inspeccionando a cada persona que buscaba entrar a las salas de abordaje, solicitaron tickets de vuelo e identificaciones, denegaron accesos y los visitantes que sí tuvieron el acierto de llevar sus documentos fueron aceptados, a los otros no.

Mientras tanto, elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina con distintivos naranjas, solicitaron a los pocos conductores que no hicieran doble fila o que no se estacionaran por mucho tiempo, la glorieta de llegadas debía estar despejada.

Los pocos turistas que llegaron ayer a la inauguración del evento, encontraron algunas obras de remodelación sin concluir, sobre todo, en algunos módulos de taxis autorizados, donde se encontraron rodeados con una cinta de seguridad con la leyenda “Precaución”.

El Tip: Los trabajos de remodelación en las Terminales 1 y 2, incluyeron salas de última espera, migración, aduana, sala de reclamo de equipaje, pasillos, fachadas y vialidades.

COMERCIO. En otro punto de la Ciudad de México, los sitios de esparcimiento como restaurantes o bares, se preveían con mayor demanda; sin embargo y pese al partido inaugural, estos sitios mostraron un aforo por debajo de su capacidad, mientras que aquellos negocios que no lograron contratar algún streaming para reproducir los partidos, quedaron totalmente vacíos.

En sondeo realizado en comercios de alimentos sobre la calle Ignacio Allende, dentro de la colonia La Lagunilla, de la alcaldía Cuauhtémoc, fue posible constatar que fondas, torterías e incluso estanquillos de comida como taquerías o antojitos mexicanos que contaban con una pantalla donde era transmitida la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol 2026, mostraron una cantidad relevante de clientela.

Esta inclinación fue visible en el recorrido alrededor de la Alameda Central en la zona centro de la Ciudad de México, donde cadenas comerciales que expenden hamburguesas, pizzas y bebidas tuvieron un aforo completo durante la transmisión del segundo tiempo del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

En contraparte, aquellos negocios que no exhibieron la justa deportiva mostraron poca o nula clientela, como fue apreciado en algunos establecimientos de comida casera y fondas.

De acuerdo con Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño), la derrama económica aproximada en las tres sedes de partidos mundialistas en México (CDMX, Monterrey y Guadalajara), fue de 40 mil a 60 mil millones de pesos durante el día del partido inaugural.

Los principales sectores beneficiados fueron el hospedaje, seguido de alimentos y bebidas, bares, restaurantes, cantinas y consumo de alimentos, y después sectores turísticos menores...”, compartió López Becerra para La Razón.

De Salma Hayek a Lucero, así vivieron las celebridades el arranque del Mundial

| Por Carlos Aguillón |

El Mundial 2026 comenzó oficialmente y la emoción no sólo se vivió en la cancha. Actores, cantantes, conductores e influencers aprovecharon sus redes sociales para compartir cómo disfrutaban de una de las tardes más importantes para México, desde el Estadio Azteca o la comodidad de sus hogares.

EL BOXEADOR Saúl Canelo y el actor Diego Boneta, ayer ı Foto: Instagram de los artistas

Una de las figuras que llamó la atención fue Salma Hayek. La actriz mostró algunos momentos detrás de cámaras previos a su participación en la inauguración y compartió el encuentro que sostuvo con Belinda antes de salir al escenario. Las imágenes de ambas conversando y sonriendo rápidamente se volvieron virales.

LUIS GERARDO MÉNDEZ y Karla Souza en el Estadio ı Foto: Instagram de los artistas

Desde casa, Lucero siguió atentamente la ceremonia acompañada de su hija Lucero Mijares. La cantante aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a Alejandro Fernández, cuya participación fue una de las más comentadas. “Eres un crack, y quién mejor para cantar el Himno Nacional que el mejor exponente de la música mexicana”, escribió la intérprete.

LA INTÉRPRETE Becky G compartió una imagen en las tribunas del inmueble ı Foto: Instagram de los artistas

Eugenio Derbez utilizó a su recordado personaje del “Super Portero” para enviar mensajes de apoyo a la Selección.

CARLOS RIVERA antes de ingresar al Coloso de Santa Úrsula ı Foto: Instagram de los artistas

Las tribunas del Estadio Azteca también reunieron a varias figuras del espectáculo. Mariana Ochoa compartió fotos y videos junto a sus hijos, mostrando el ambiente festivo que se vivía entre los aficionados. Documentó algunos de los momentos más emotivos de la jornada, desde los cánticos hasta las muestras de apoyo al Tricolor.

REGINA BLANDÓN llevó el reclamo de las madres buscadoras al Estadio ı Foto: Instagram de los artistas

Por el contrario, la actriz Regina Blandón llevó su estadía a la protesta al portar una prenda que decía: “En México existen madres buscadoras”. Al compartir la imagen expresó: “Ayer y hoy, las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs. Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a Ixs que no han vuelto a casa”.

KATE DEL CASTILLO mostró parte del ambiente antes del arranque. ı Foto: Instagram de los artistas

Kate del Castillo también decidió vivir la experiencia desde el estadio. La actriz acudió acompañada de su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena, y compartió parte del ambiente que se respiraba dentro del inmueble.

BELINDA y Salma Hayek regalaron una de las fotos más comentadas de ayer ı Foto: Instagram de los artistas

6 mil millones siguieron la transmisión de la apertura

KENIA OS apoyó a la Selección Mexicana con esta camiseta. ı Foto: Instagram de los artistas

Entre quienes también generaron conversación estuvieron Kenia OS y Alejandro Speitzer. Ambos se dejaron ver disfrutando del encuentro y compartiendo parte de la experiencia con sus seguidores. La presencia de los dos en distintos momentos de la jornada volvió a despertar comentarios sobre la cercanía que mantienen.

LUCERO MIJARES y Lucero echaron porras a la Selección Nacional desde casa ı Foto: Instagram de los artistas

900 personas participaron en la producción de las ceremonias

La fiebre futbolera alcanzó además a otras personalidades como Diego Boneta, Karla Souza, Luis Gerardo Méndez, Jaime Camil, Juan Pablo Medina, Renata Notni, Carlos Rivera y Saúl Canelo Álvarez.

Disfrutan el arranque de la Copa en el Anahuacalli, el Jumex y la Aldea Global

Fotos|Adriana Góchez y Museo Anahacalli

Los recintos culturales de la Ciudad de México abrieron ayer sus puertas para sumarse a la fiesta futbolística por el arranque de la Copa Mundial FIFA 2026. Recibieron a miles de aficionados que se dieron cita en los museos Anahuacalli y Jumex, así como EN la Aldea Global. Las playeras verdes, las banderas, los sombreros monumentales y las máscaras de luchador fueron parte de la parafernalia que llevaron los aficionados para celebrar no sólo el inicio de la justa deportiva, sino también la tercera vez que nuestro país es sede de este evento de talla internacional.

En el Museo Anahuacalli se colocó una pantalla monumental cerca de la fachada del inmueble, lo cual brindó otra experiencia que unió deporte, cultura y arquitectura. Al recinto acudieron tres mil 800 personas, de acuerdo con cifras proporcionadas por el equipo de comunicación del inmueble.

El Dato: En la Aldea Global se presentaron María Candela, de Colombia; Busiswa, de Sudáfrica, y el cierre fue con La Mejor Sonora Dinamita de Lucho Argaín, cuya cita fue a las 17:15 h.

Así se veía el pasillo entre los stands en Chapultepec en la tarde. ı Foto: Adriana Góchez y Museo Anahacalli

Durante la transmisión de la inauguración y el partido de la Selección Nacional que logró su primera victoria con un marcador de 2-0 frente a Sudáfrica, se ondeó una bandera mexicana enorme; además, predominaron las sombrillas para cubrirse del intenso sol que hubo, principalmente, durante el juego.

Mientras que en el Museo Jumex, la instalación Tribunas, del colectivo Tercerunquinto, fue ocupada por 500 asistentes, que disfrutaron de la primera jornada del Mundial. Ahí celebraron cada jugada con entusiasmo. Además, como la pantalla estaba en la explanada del inmueble, no sólo llegaron aficionados que planearon llegar ahí, sino que se fueron uniendo transeúntes que pasaban por el lugar.

Por su parte, en la Aldea Global, que une la cultura y tradición de los 48 países que participan en la justa deportiva, desde temprana hora, aproximadamente a las 8:00 horas, comenzaron a arribar los mexicanos que buscaban un lugar para disfrutar de la inauguración y el primer partido. Hubo connacionales, como Paola, originaria de Guerrero, que una noche antes hicieron un recorrido para elegir cuál era la mejor sede mundialista.

“Es muy cómodo, hay techo, sillas y además estamos muy cerca del Ángel de la Independencia para ir a festejar si ganamos”, contó a La Razón.

También hubo otros que tuvieron que recorrer varios lugares de último momento hasta encontrar el sitio ideal para disfrutar de la fiesta deportiva.

Asistentes, en el Museo Anahuacalli, ayer. ı Foto: Adriana Góchez y Museo Anahacalli

“Vengo de Atizapán de Zaragoza (Estado de México). Estuvimos de sede en sede; pensamos que iba a haber en el Monumento a la Revolución, fuimos al Ángel de la Independencia, pero están instalando el escenario de un show que habrá”, compartió a este diario.

Mientras esperaban la inauguración, en la Aldea Global los visitantes conocían parte de la gastronomía y cultura de las naciones participantes, ya sea al tomar un café colombiano, degustar un vada pav de la India, bolitas de papa con pan y salsa, beber una bebida mágica paraguaya o incluso hacer un viaje virtual en el stand de la Unión Europea para conocer algún país de ese continente o tirar un penal con un portero robot.

Cuando el espectáculo inaugural comenzó, casi todos estaban sentados o parados cerca de las tres pantallas que se colocaron, y algunos llegaban corriendo para no perderse ningún detalle. En cuanto apareció en la transmisión Lila Downs, gritaron emocionados “¡Viva México!”, y al subir Maná a la cancha del Estadio Ciudad de México, cantaron a todo pulmón “Oye mi amor”, en ese momento, incluso una mujer originaria de Chihuahua, pero radicada en Alemania, lloró de emoción, pues se encontraba en casa y en una fiesta que unía deporte, música y raíces de nuestro país.

Aunque se esperaba más emoción conforme avanzaran los minutos, el ánimo se fue apagando. Sí les emocionó el grito de Los Ángeles Azules de “Iztapalapa para el mundo”, pero la canción “Por ella”, interpretada con Belinda, no conectó con la mayoría de los asistentes, ni la presentación de Danny Ocean, J Balvin ni siquiera Shakira; eran pocos los que entonaban “Dai, Dai”.

Cuando terminó la ceremonia volvieron a echarle porras a México y algunos aprovecharon para recorrer los stands de la Aldea Global en lo que iniciaba el partido entre México y Sudáfrica. A pesar del ambiente futbolero, se vio a personas ingresar al Museo de Arte Moderno o al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, algunas incluso con sus camisetas de la Selección Mexicana.

Ya para el partido, los alrededores de las pantallas lucían abarrotados y la gente aplaudía cada jugada, reaccionaba a cada falla de los jugadores nacionales, pero cuando vino el primer gol saltaron de emoción y mucho más al llegar el segundo: Gritaron, alzaron las manos, sonaron las trompetas y brincaron.

Al terminar el juego, varios decidieron seguir recorriendo los stands de la Aldea Global, pero la mayoría se fue directo al Ángel de la Independencia, pues este día era para celebrar la primera victoria.