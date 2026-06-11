Así avanza la afición sobre la llamada Última Milla al Estadio Ciudad de México, la zona más vigilada de CDMX hoy | VIDEOS

Luego de una larga espera, los aficionados del futbol por fin podrán disfrutar de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol que se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Tras una preparación capitalina que inició desde meses antes para este magno evento, durante la inauguración las personas podrán gozar de un espectáculo antes de que comience el partido que disputará México contra Sudáfrica en la capital.

A pesar de que la ceremonia de apertura da inicio a las 11:30 horas al sur de la CDMX, miles de hinchas de la Selección Mexicana comenzaron a llegar al lugar desde las primeras horas de este jueves.

Así lucen las inmediaciones del Estadio Ciudad de México; miles de aficionados acudirán a la inauguración de la fiesta mundialista. https://t.co/8f1mz1z5Uu



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Ingreso al Estadio Ciudad de México

Debido a que desde días previos diversos grupos de manifestantes informaron que realizarían movilizaciones este jueves, muchas personas tomaron medidas preventivas y se desplazaron con mucha antelación al recinto.

En la zona de los accesos principales del Estadio Ciudad de México se colocaron filtros de seguridad, con la finalidad de asegurar que el ingreso sea ordenado y seguro para los asistentes; quienes pudieron acceder poco después de las 08:00 horas.

#VIDEO | ¡ABREN LAS PUERTAS DEL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO!🤩🇿🇦🇲🇽

En punto de las 8:10 de la mañana se abren las puertas del Estadio Ciudad de México y los miles de aficionados se emocionan por entrar al Coloso de Santa Úrsula.



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El acceso para las y los aficionados que pintaron de verde el Estadio Ciudad de México para apoyar a la Selección Nacional comenzó con normalidad, sin que se reportara alguna incidencia hasta el momento.

Las playeras tricolor no son lo único que deja ver el gran apoyo que tiene el equipo de futbol mexicano por parte de los aficionados, pues a las afueras del Colosio de Santa Úrsula se vive una fiesta llena de música y baile tradicional.

Así se vive el ambiente en inmediaciones del Estadio Ciudad de México; la afición baila y sonríe en espera de ver a la Selección. https://t.co/8f1mz1z5Uu



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Personas con trajes típicos de Oaxaca y Jalisco son las protagonistas de los increíbles bailes tradicionales mexicanos, que sin duda alguna llenan de alegría no solamente a los extranjeros que llegaron con motivo de la Copa Mundial, sino también a los nacionales.

Además de la alegría y fiesta característica de los mexicanos, a los alrededores del Estadio también se hace presente la Seguridad, pues elementos de la Guardia Nacional patrullan la zona.

#VIDEO | Alrededor del Estadio Ciudad de México se hacen presentes patrullas de la Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad. https://t.co/8f1mz1z5Uu



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En cuanto a la seguridad para las y los asistentes del Mundial, también se desplegó un bloque de Policías sobre la Calzada de Tlalpan, con la finalidad de detener a las y los manifestantes que ya comienzan a hacerse presentes en el lugar.

Las grandes cantidades de personas que se encuentran no solamente cerca del Estadio Azteca; sino en el centro de la Ciudad y en los demás estados, deja en evidencia que la afición mexicana espera que la Selección triunfe durante su primer partido del Mundial.

#VIDEO | Gente de Oaxaca se hace presente en los alrededores del Estadio Ciudad de México con bailes, cánticos y música para ambientar la inauguración de la Copa del Mundo 2026.https://t.co/8f1mz1z5Uu



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