¡Sí habrá Fan Fest en el Zócalo! Clara Brugada informa que evento futbolero se llevará a cabo

Clara Brugada, jefa de Gobierno, informó que el Fan Fest del Zócalo iniciará actividades este jueves 11 de junio conforme lo previsto, e invitó a las y los fanáticos del deporte a acudir a la Plaza de la Constitución para ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol en la pantalla monumental.

En medio de incertidumbre por la posible cancelación del evento debido a las protestas que ocurren en el Centro de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno publicó un mensaje en video en sus redes sociales en donde aseguró que las puertas del Zócalo estarán abiertas para este evento.

Vista del Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Así, reiteró su invitación a las y los aficionados del deporte a acudir para “disfrutar y acompañar con mucha emoción a nuestra Selección”.

“Hoy gana México y, además, les informo que aquí en el Zócalo se abren las puertas para el Fan Fest, para ese gran festival futbolero para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra Selección”, dijo Clara Brugada en un mensaje en video.

Aficionados al fútbol en CDMX, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Ven aquí con pantallas gigantes para poder disfrutar. Recuerda también que hay 18 festivales futboleros que te esperan a lo largo y ancho de la Ciudad”, abundó.

La jefa de Gobierno aclaró que la entrada a la Plaza donde estará instalada la pantalla monumental para la inauguración del Mundial será por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

¡Atención! Nos vemos en el Zócalo para disfrutar del partido. pic.twitter.com/7zob8Wyif8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Desde temprano, se registraron filas y concentraciones de aficionados para ingresar a la Plaza de la Constitución, donde está instalado el evento.

“Ustedes pueden venir, en un rato se van a abrir las puertas y, adelante, a disfrutar el Mundial en la Ciudad de México”, concluyó la jefa de Gobierno.

Todo listo para inauguración del Mundial 2026

La inauguración de la Copa Mundial de Fútbol se lleva a cabo este jueves 11 de junio a las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México, al sur de la capital. Al término, se llevará a cabo el partido inaugural del torneo, entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Mientras que, a lo largo de toda la capital mexicana se instalaron 18 eventos Fan Fest, donde se transmitirán los partidos en pantallas gigantes. Estos se distribuyeron en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, incluido el que se instaló en el Zócalo capitalino.

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