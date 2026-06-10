Sheinbaum evalúa su asistencia al Fan Fest

Derivado de las protestas que amenazan con enmarcar la inauguración del Mundial de Futbol el próximo jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evalúa su asistencia al Fan Fest, que acompañará al evento deportivo desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la ciudad capital, la mandataria fue consultada sobre sí acudirá al Fan Fest, ya que actualmente se encuentra blindado por vallas metálicas para evitar que los manifestantes ingresen, a lo que respondió que evaluarán el desarrollo de las movilizaciones porque, aunque hay un equipo encargado de ello, también debe estar atenta al curso de las protestas.

El Dato: Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que fueron inspeccionados por las autoridades y rechazaron que transportaran armas.

“Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos. Porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces, hay un equipo que está atento permanentemente, pero vamos a ver pues cómo se desarrolla. Ya mañana podemos dar ese anuncio”, declaró.

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La Presidenta expresó que no ve más motivos para que éstas se mantengan ni para que se realicen con actos violentos, pero consideró que constituyen una provocación a su Gobierno para hacer ver que México atraviesa un panorama adverso.

Subrayó que cada una de las demandas de la CNTE han tenido una respuesta por parte de la federación con las basificaciones, aumentos salariales, planes para los cambios en el modelo de pensiones e, incluso, la flexibilización para que puedan cambiarse de centros de trabajo: “Las mesas de diálogo están abiertas. Entonces, ¿cuál es la razón? Y por eso decimos que no tiene qué ver con las demandas legítimas, sino con una orientación”.

La Presidenta afirmó que no se rechaza que haya movilizaciones, porque se respeta el derecho para ello; sin embargo, se pide que éstas sean pacíficas.

Aunque descartó tener pruebas para hacer una vinculación directa, cuestionó que la protesta de la CNTE, a cuyos acompañantes se les decomisaron explosivos, coincida con los llamados a escalar la violencia, como el que hizo Ricardo Salinas.

“No tengo pruebas, pero digo que… es decir, los extremos se juntan. ¿Cómo es? —o sea, vamos a sumar uno más uno—lo digo de manera muy responsable. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el Gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno, que tiene empresas, llama a la violencia? Porque eso es lo que dice ahí. Y él, así mismo, dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el Centro de la ciudad, y que ayer algunos vehículos venían a la Ciudad, y que… la verdad, la Policía de la CDMX hizo muy buen trabajo en coordinación con instituciones y el Gobierno de México, y encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo”, detalló.

Expresó su preocupación por la conmemoración del Halconazo, que será este miércoles, sobre el cual, insinuó, los grupos radicales buscan provocar un acto de represión similar. No obstante, sostuvo que eso no ocurrirá: “¿No les parece extraño que lo que están llamando, casi, casi… ellos es: ‘reprímanos’, para mostrar supuestamente que nuestro Gobierno es igual al de 1971? Pues no. No vamos a reprimir, eso es para el pueblo de México y para el mundo entero”.

En un mensaje a los turistas, la mandataria consideró que la situación es algo que no debe esconderse, sino mostrar y explicar; por ejemplo, que las vallas que impiden el paso son para mantener la seguridad del evento y que no haya un enfrentamiento civil con policías.

Subrayó que la inauguración del Mundial está garantizada y que no se caerá en ninguna “provocación”.

Mier apoya que se ejerza uso legítimo de la fuerza

| Por Tania Gómez |

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier, afirmó que el Estado mexicano puede ejercer el uso legítimo de la fuerza pública para garantizar el libre tránsito de la población y el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026, ante la posibilidad de que la CNTE mantenga su plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino y continúe con sus movilizaciones durante la inauguración del torneo.

El senador señaló que cualquier actuación de las autoridades deberá apegarse a los protocolos establecidos para el uso de la fuerza y respetar los derechos de la ciudadanía y de los manifestantes.

Al ser cuestionado sobre en qué circunstancias podría configurarse un acto de represión en una manifestación, el legislador afirmó que ocurriría únicamente cuando existan provocaciones, violencia o actuaciones fuera de los lineamientos establecidos para las corporaciones de seguridad.

El Tip: La CNTE reiteró que los ofrecimientos del Gobierno federal son insuficientes para atender sus demandas.

“Pues en la provocación donde aparecen signos de violencia y una actitud desmedida, fuera de los protocolos que garanticen la integridad de las personas, sería una represión, pero mientras esté dentro de los protocolos, no se puede considerar, sino garantizar, el libre tránsito de las personas y las actividades del resto de los ciudadanos”, dijo.

En torno a sí contener una marcha o retirar a manifestantes podría considerarse un acto represivo, insistió en que la diferencia radica en el apego a los protocolos de actuación y en la protección de los derechos de manifestantes y ciudadanos.

Respecto a si el Estado está en condiciones de emplear la fuerza para impedir un eventual boicot al Mundial, respondió: “Le repito, siempre y cuando no caiga más allá de lo que establece el protocolo del uso de la fuerza”. Subrayó que el objetivo de las autoridades debe ser “garantizar el libre tránsito y el evento”.

Atribuyó a intereses y a agentes externos las movilizaciones que realizan la CNTE y otras organizaciones, como colectivos de madres buscadoras, transportistas y pensionados, las cuales buscan afectar la imagen del país en el evento internacional.