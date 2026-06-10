México vs Sudáfrica: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido inaugural del Mundial 2026

México se enfrenta a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026

Se acabó la espera. México inaugura la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica este 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, inmueble que será el primero en la historia en recibir el juego de apertura por tercera vez.

De igual manera será la tercera vez de México como país anfitrión del Mundial, aunque ahora como parte de una triple sede al lado de Estados Unidos y Canadá. En 1970 y 1986 el máximo torneo de la FIFA visitó suelo azteca.

¡Que sea un día inolvidable para todo México! 👏🥹



Las #VocesTricolor de nuestro DT, Javier Aguirre, a un día del debut Mundialista contra Sudáfrica. 🗣️



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¿Dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo 2026 con el México vs Sudáfrica?

La transmisión del partido entre México y Sudáfrica, el juego de inauguración de la Copa del Mundo 2026, inicia este 11 de junio y se podrá ver por Canal 5, TUDN, Vix y TUDN.

En Azteca 7 la previa es digital desde las 10:30 horas. Mientras que en tele abierta la transmisión arranca a las 11:30 horas.

En Canal 5 la ceremonia de inauguración se puede ver desde las 11:30 horas. Por ambos canales el juego arranca a las 13:00 horas.

Así es la inauguración del Mundial 2026 y sus horarios

9:00 horas- Apertura de puertas del Estadio Azteca

11:00 horas- Se espera que los aficionados ya estén en sus lugares

11:30 horas- Inicia la ceremonia de inauguración

12:05- Fin de la ceremonia de inauguración

12:10 horas- Jugadores de ambas selecciones salen al calentamiento

13:00 horas- Inicia el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

México ya tiene su 11 definido para del debut

El entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, comentó en conferencia de prensa previo al duelo que tiene “estructurado” el 11 titular, pero sin dar pistas de los nombres.

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“No he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos y no tengo ninguna duda de que lo harán bien tanto en la portería como el lateral, en la media y delantera”, dijo el Vasco ante los medios.

Además, Javier Aguirre espera darle a la Selección Mexicana su primer triunfo en el duelo inaugural del certamen, ya que el país cuenta con saldo de cinco derrotas y dos empates en los 7 juegos inaugurales en los que ha estado. Curiosamente el último fue en 2010 ante Sudáfrica.

“Hay que romper la estadística, intentarlo, darle confianza a los chavos. Es otro motivo más para salir a ganar el partido. Esperamos mañana romper con esa estadística”, dijo Javier Aguirre cuando se le mencionó que el Tricolor nunca ha ganado en los sietes partidos en los que ha inaugurado una Copa del Mundo.

Opening ceremony memories 🏟️



More #FIFAWorldCup memories will be made tomorrow. pic.twitter.com/ScBxXdU6Nz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026

El resto del Grupo A también entra en acción

El resto del Grupo A también tiene su primer partido de la Copa del Mundo 2026. La Selección de Corea del Sur se mide a su similar de República Checa en el Estadio Guadalajara horas después de que México y Sudáfrica hayan inaugurado el torneo.

El combinado europeo entró al certamen tras eliminar a Dinamarca en uno de los repechajes de la UEFA, con lo que así volvió a la gran cita tras una ausencia de 20 años.

Por su parte, Corea del Sur disputa su decimoprimera edición consecutiva de la Copa Mundial de la FIFA, pues ha estado presente en todas las que se han celebrado desde 1986, cuando México albergó el certamen por segunda ocasión.

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