Tigres no puede con Atlético de San Luis y sigue sin ganar en el Apertura 2026; resumen y goles

Tigres sigue sin conocer el triunfo en el Torneo Apertura 2026, luego de que este sábado empató 2-2 como local contra el Atlético de San Luis en cotejo correspondiente a la segunda jornada de la Liga MX.
Un golazo de David Rodríguez le dio un valioso punto a los potosinos, que desde el minuto 11 perdían con tanto de Fernando Gorriarán.
Tigres desperdicia ventaja ante Atlético de San Luis
Sergio consiguió el empate para el Atlético de San Luis al minuto 38, pero Diego Sánchez recuperó la ventaja para Tigres con su anotación al 53′.
Los de la UANL apenas suman un punto de seis posibles en el naciente Apertura 2026, pues en la Jornada 1 fueron derrotados 3-1 por los Xolos de Tijuana. También fue la primera unidad del torneo los Tuneros, que en su debut perdieron frente al campeón Cruz Azul.
Atlas sorprende a Santos en Torreón
El Atlas logró su segunda victoria en el Apertura 2026 al derrotar 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona de Torreón.
Edgar Zaldívar fue el autor de la única anotación del duelo al minuto 65 con un potente remate de zurda, tras un tiro de esquina.
Atlas tiene paso perfecto en este inicio de campeonato, pues en la Fecha 1 se impuso como visitante al León por marcador de 3-2. El argentino Hernán Crespo está al frente de los rojinegros a partir de este certamen.
EVG