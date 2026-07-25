Tigres no puede con Atlético de San Luis y sigue sin ganar en el Apertura 2026; resumen y goles

Diego Lainez intenta pasar entre dos jugadores en el duelo entre Tigres y Atlético de San Luis.

Tigres sigue sin conocer el triunfo en el Torneo Apertura 2026, luego de que este sábado empató 2-2 como local contra el Atlético de San Luis en cotejo correspondiente a la segunda jornada de la Liga MX.

Un golazo de David Rodríguez le dio un valioso punto a los potosinos, que desde el minuto 11 perdían con tanto de Fernando Gorriarán.

¡Golazo de San Luis!



En los últimos minutos David Rodríguez iguala el marcador con un firme disparo que termina en la portería de Nahuel.#MásAcciónMásDiversión #TigresSanLuis@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkXjfe pic.twitter.com/tW0IvlH9wY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 26, 2026

¡Apareció el 'Chicha'!



Los Tigres aprovecharón un error en la defensa potosina y se ponen en ventaja. #MásAcciónMásDiversión #TigresSanLuis@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkXjfe pic.twitter.com/nnPSyajnSq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 26, 2026

Tigres desperdicia ventaja ante Atlético de San Luis

Sergio consiguió el empate para el Atlético de San Luis al minuto 38, pero Diego Sánchez recuperó la ventaja para Tigres con su anotación al 53′.

Los de la UANL apenas suman un punto de seis posibles en el naciente Apertura 2026, pues en la Jornada 1 fueron derrotados 3-1 por los Xolos de Tijuana. También fue la primera unidad del torneo los Tuneros, que en su debut perdieron frente al campeón Cruz Azul.

Atlas sorprende a Santos en Torreón

El Atlas logró su segunda victoria en el Apertura 2026 al derrotar 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona de Torreón.

¡GOOOOOOL DEL ATLAS! 🔴⚫️



¡Por fin se rompió el cero en La Laguna! Edgar Zaldívar se encontró un balón dentro del área y marcó el primero.



EN VIVO x ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/7vqU4SlRnE — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 26, 2026

Edgar Zaldívar fue el autor de la única anotación del duelo al minuto 65 con un potente remate de zurda, tras un tiro de esquina.

Atlas tiene paso perfecto en este inicio de campeonato, pues en la Fecha 1 se impuso como visitante al León por marcador de 3-2. El argentino Hernán Crespo está al frente de los rojinegros a partir de este certamen.

EVG