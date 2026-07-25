¡OFICIAL! América confirma terrible lesión de Brian Rodríguez en la rodilla

El América dio a conocer que el uruguayo Brian Rodríguez sufrió un esguince en la rodilla izquierda, motivo por el cual deberá seguir esperando su debut con el club en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La lesión ocurrió en una práctica.

“El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento. La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días”, reveló el conjunto azulcrema en un comunicado.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento.



La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días. pic.twitter.com/lLZpfGA1xg — Club América (@ClubAmerica) July 26, 2026

¿Cuánto tiempo tardará en volver Brian Rodríguez?

El tiempo de recuperación de un futbolista que sufre esguince de rodilla depende del grado de la lesión. Puede ir desde una semana hasta seis meses.

Si el uruguayo Brian Rodríguez tiene un esguince de rodilla grado 1, su vuelta a las canchas podría ser en un lapso de una a tres semanas.

El Rayito viene de jugar el Mundial 2026, donde tuvo participación en los tres partidos que disputó Uruguay en el magno evento, en el que quedó eliminado en la fase de grupos después de solamente sumar dos unidades.

¿Cuántos torneos ha jugado Brian Rodríguez con el América?

El Apertura 2026 es el décimo torneo que el uruguayo Brian Rodríguez disputa con las Águilas del América, club al que se unió en el Apertura 2022.

El extremo charrúa llegó a las filas azulcremas en el verano del 2022 procedente del LAFC de la MLS. Anteriormente también defendió las camisetas de Almería y Peñarol.

Brian Rodríguez ha ganado seis títulos con el América, los principales de ellos los del tricampeonato de la Liga MX del Apertura 2023 al Apertura 2024.

EVG