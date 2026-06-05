¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez en Copa del Mundo?

Raúl Jiménez en un juego de México antes del Mundial 2026

Una de las figuras a seguir de la Selección Mexicana durante el máximo torneo de la FIFA es el delantero Raúl Jiménez, quien por primera vez en su carrera será el titular en la Copa del Mundo 2026 y espera romper con su mala racha de no poder anotar gol en el certamen.

Raúl Jiménez, delantero de 35 años de edad, tiene 0 goles en tres Mundiales jugados (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), pero tuvo poca participación. En México, Estados Unidos y Canadá 2026 será su cuarta aparición en el gran escenario.

Norteamérica 2026, primer Mundial de Jiménez como titular

Raúl Jiménez, por diversos motivos, ha tenido un rol secundario en el ataque mexicano. De hecho no tiene ningún partido como titular y suma un total de 116 minutos de acción.

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En Brasil 2014, su primer torneo, entró al minuto 84 en el empate ante la anfitriona en el segundo juego de la fase de grupos.

Para se segunda Copa del Mundo, Rusia 2018, ingresó al terreno de juego al 66′ en la histórica victoria 1-0 sobre Alemania con gol del Chucky Lozano. En octavos de final ante Brasil disputó 30 minutos.

En el Mundial anterior, Qatar 2022, jugó en los tres partidos de México, aunque entró de cambio en todos. Frente a Polonia disputó desde el 71′, frente a Argentina al 66′ y contra Arabia Saudita al 77′.

Minutos de Raúl Jiménez en Copa del Mundo

Brasil 2014: Jugó 6 minutos en un partido

Rusia 2018: Jugó 50 minutos en 3 partidos (no jugó contra Suecia) con promedio de 17 minutos

Qatar 2022: Jugó 60 en tres partidos de fase de grupos

Como mencionamos Raúl Jiménez disputó 116 minutos en 3 Copas del Mundo y nunca ha sido titular. En 2022 fue llamado con polémica por Gerardo Martino, pues el delantero se venía recuperando de una pubalgia y estaba fresco su lesión de cráneo.

Raúl Jiménez anota gol antes del debut de México en el Mundial 2026

En el último partido previo a su debut en el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana goleó 4-1 a Serbia. Uno de los tantos fue obra de Raúl Jiménez, quien se acerca a Javier Chicharito Hernández como el máximo anotador histórico del Tricolor.

Jiménez llegó a 46 goles con México, igualando a Jared Borgetti como el cuarto mejor romperredes con la casaca verde. La estadística incluyen partidos contra selecciones afiliadas a FIFA, no afiliadas, clubes y combinados.

Con su anotación ante Serbia el elemento del Fulham de la Premier League está a 6 goles de empatar las 52 dianas de Javier Hernández y a 7 de colocarse en solitario como el mejor artillero de todos los tiempos de la Selección Mexicana.

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