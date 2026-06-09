Gilberto Mora firma un jugoso contrato a días del inicio de la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora en un entrenamiento con México antes de la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana, firmó un nuevo contrato antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. El talentoso mediocampista renovó con los Xolos de Tijuana, que anunció el “acuerdo histórico” con un comunicado en sus redes sociales.

Gilberto Mora y el Club Tijuana firmaron un contrato por tres años, un “acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia del club”. Uno de los puntos importantes es que ahora utilizará el dorsal 10 de los Xolos.

Otra parte relevante es que los Xolos informaron de un mecanismo para la salida de Mora, quien se dice es seguido por clubes formadores y escuadras de categoría en Europa. La facilidad para su traspaso era uno de los puntos clave.

Nuevo contrato con un “mecanismo de salida”

“El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante. La estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del futbol mundial”, indicó.

Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano. Con 17 años será el jugador más joven de todo el Mundial 2026 y es gracias a que en la Liga MX ha destacado desde su debut.

Se estreno en la máxima categoría con 15 años y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con México en una competición oficial y en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto (16 años y 265 días) al ganar la Copa Oro de la Concacaf.

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona”, dijo Gilberto Mora sobre su renovación con Tijuana.“Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo.”