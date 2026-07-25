Lewis Hamilton recibe dura penalización y pierde posiciones en la parrilla de salida del GP de Hungría

Lewis Hamilton lamentablemente recibió una dura penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría y mañana en la carrera de este fin de semana largará desde el tercer sitio en busca de la victoria.

El volante británico recibió esta penalización por obstaculizar a Oscar Piastri durante la clasificación. Esto ocurrió en los últimos minutos de la qualy cuando el volante australiano estaba en su último intento en busca de mejorar su tiempo en pista; sin embargo, Hamilton no sabía de esto y bloqueó el paso en el asfalto, obligando a Piastri a salir de de la pista, perder la vuelta y quedándose con la quinta posición por falta de tiempo.

Lewis Hamilton handed a three-place grid penalty for "unnecessarily impeding" Oscar Piastri during Q3



He'll start Sunday's Grand Prix from P5 on the grid#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Rt7ST2AFd3 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Después de perder la pole position por una pequeña diferencia y ser penalizado, Lewis Hamilton comentó que cree “que mi mente está en otra parte en este momento, porque una vez que terminé mi vuelta, no sé si me interpuse en el camino de alguien, así que estoy tratando de repasar eso mentalmente, porque no era consciente de que venía nadie”.

Con este castigo, Charles Leclerc pasa a ser segundo, Oscar Piastri saldrá como tercero y Max Verstapen sube un escalón para ser el cuarto piloto en la parrilla, mientras que Lewis Hamilton iniciará la carrera desde el quinto puesto.

En el documento donde se informa sobre la penalización dice: “Tras examinar las pruebas disponibles, los comisarios determinaron que el coche número 44 obstaculizó innecesariamente al coche número 81 durante la sesión de clasificación”.

“De conformidad con el Reglamento de la FIA F1 y las directrices de sanción establecidas para este tipo de infracción en la Clasificación, los Comisarios imponen una penalización de tres puestos en la parrilla al piloto del coche número 44.”

Antonelli has been handed a three-place grid penalty ⬇️



Kimi was adjudged to have not slowed sufficiently under single yellow flags at Turn 14 during Q3#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/NAuGWDPGB3 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Andrea Kimi Antonelli también recibe penalización en el GP de Hungría

Tras finalizar la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría, Andrea Kimi Antonelli recibió una penalización en la parrilla de salida, esto sucedió porque el piloto italiano no redujo su velocidad durante una bandera amarilla en la Q3.

El líder del Campeonato de Pilotos había quedado en la cuarta posición de la parrilla de salida, pero tras su penalización, el volante de Mercedes bajó hasta el séptimo escalón para iniciar la carrera de este domingo.

Andrea Kimi Antonelli tendrá que realizar un trabajo excepcional para poder llevarse la victoria y mantenerse en lo más alto de la clasificación del Campeonato de Pilotos.

DCO