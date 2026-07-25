Lando Norris gana la pole position para el Gran Premio de Hungría de F1; Checo Pérez es 22

Lando Norris en la qualy del GP de Hungría de F1

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, sorprendió con su velocidad y se quedó con la pole position del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en donde lamentablemente el mexicano Checo Pérez saldrá en el último lugar de la parrilla.

El campeón defensor de la Fórmula 1, Lando Norris, consiguió su primera pole de 2026 al arrebatarle la posición a Lewis Hamilton por apenas 0,012 de segundo durante el Gran Premio de Hungría.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Hamilton iba camino a ampliar su récord con la 105.ª pole de su carrera, y la primera en un gran premio completo desde Hungría en 2023, antes de que Norris se colara para quitársela.

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“Ha pasado un tiempo”, dijo Norris. “Me sentí confiado todo el fin de semana”.

Charles Leclerc saldrá tercero con Ferrari, a 0,238 segundos del ritmo, en un día complicado para Mercedes.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli de Mercedes saldrá cuarto después de que, al parecer, se viera frenado cuando el Red Bull de Max Verstappen trompeó delante de él; su compañero George Russell terminó séptimo.

Mercedes también podría enfrentarse a un trabajo de reparación después de que Russell se detuvo en la pista cuando regresaba a los pits.

Hamilton enfrenta una investigación después de la clasificación sobre si obstaculizó al Oscar Piastri de McLaren.

El piloto australiano gesticuló con enojo hacia Hamilton después de tomar una acción evasiva cuando vio que el Ferrari de su rival iba lento por el interior de la primera curva. Piastri terminó quinto.

Preguntado sobre cuál fue su principal problema en la clasificación, Piastri dijo: “Lewis no mirando en sus espejos”.

AAR